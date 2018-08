Milan | Kakà | serve tempo ma via giusta

Kaka a San Siro - delirio per l’ex fuoriclasse del Milan [VIDEO] : Milan e Roma sono in campo per la giornata del campionato di Serie A, delirio per l’ex fuoriclasse rossonero Kaka. In corso il terzo turno del massimo campionato italiano, nei primi minuti partenza sprint della squadra di Gattuso che ha provato a schiacciare gli avversari. Spettacolo prima del match, tifosi del Milan in delirio per Kaka, idolo come pochi nella storia del club rossonero, tifosi scatenati in tribuna. GUARDA IL VIDEO ...

Milan - Kakà è tornato : il piano di Leonardo e Maldini e il nuovo ruolo : Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio'. IL ruolo - Quale sarà quindi il ruolo di Kakà nel Milan? Non c'è ancora nulla di definito, è bene precisarlo. Come ha sottolineato anche ...

Milan - Kakà : “non ho ancora parlato del mio ruolo nel club” : ”Parlo spesso con Leonardo, siamo amici, ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non abbiamo discusso. Adesso la mia priorità sono i miei figli che vivono in Brasile, sono la ragione per cui non sono arrivato al Milan con la proprietà precedente. Io devo stare insieme a loro, ma con Leonardo e Maldini mi avvicino ancora di più al Milan. Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio”. Kakà sbarca a Malpensa ma non ...

Kakà torna a Milano : 'Ho visto la partita con il Napoli e spero che sia una stagione buona per il club' : Queste le sue parole riportate da La Gazzetta delli Sport: 'Io e Leonardo parliamo spesso, siamo amici, ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non ne abbiamo discusso. Per me venire a Milano è sempre ...

Kakà sbarca a Milano : "Speriamo che i risultati diano ragione a Gattuso" : Ricardo Kakà è sbarcato in Italia. L'ex pallone d'Oro arrivato nel pomeriggio a Milano incontrerà nelle prossime ore i dirigenti del Milan e venerdì sarà a San Siro per la sfida tra i rossoneri e la ...

Ricardo Kakà è un nuovo dirigente del Milan : Maldini, Gattuso e ora Kakà. Le vecchie glorie rossonero sono tornate, non per giocare una gara, ma per decretare il

Milan - dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà : studierà da dirigente : Kakà- Il Milan ai Milanisti è questo il messaggio che la società rossonera starebbe cercando di imprimere nel nuovo dna. dopo l’arrivo di Leonardo e Maldini, il Milan si prepara anche riabbracciare Ricardo Kakà. L’ex Pallone d’Oro rossonero studierà da dirigente all’interno della società rossonera. Un affiancamento costante a Leonardo e Maldini per capire e […] L'articolo Milan, dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà: ...

Milan - KAKÀ È TORNATO : "SONO CONTENTO"/ Incontro in programma con Leonardo : futuro da osservatore in Brasile? : MILAN, KAKÀ è TORNATO: “Ruolo? Decideremo, bello riessere qui". Studierà da dirigente al fianco di Leonardo e Paolo Maldini, in attesa che diventi grandissimo anche in questo campo(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:23:00 GMT)

Milan - Kakà sbarca alla Malpensa : “Con Leo e Paolo più vicino alla società” : Arrivato a Milano, Ricardo Kakà ha subito rilasciato delle dichiarazioni sul Milan, la squadra che lo ha reso grande e con cui ha conquistato – nel 2007 – una Champions League e un Pallone d’Oro. Intercettato da Milannews.it all’aeroporto della Malpensa, il 36enne brasiliano ha ammesso di essere contentissimo di tornare nel capoluogo lombardo. Kakà: “Tornare a San Siro sarà bellissimo. Mi aspetto una vittoria contro la ...

Milan - Kakà è tornato/ “Ruolo? Decideremo - bello riessere qui". Studierà da dirigente al fianco di Leonardo : Milan, Kakà è tornato: “Ruolo? Decideremo, bello riessere qui". Studierà da dirigente al fianco di Leonardo e Paolo Maldini, in attesa che diventi grandissimo anche in questo campo(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:48:00 GMT)

Milan : Kakà - non ho ancora parlato ruolo : Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio''. Kakà sbarca a Malpensa ma non svela quale ruolo ricoprirà nel Milan. Per ora affiancherà Leonardo e Maldini e studierà da dirigente, con ...

Kakà sbarca a Milano : «Non so ancora che ruolo avrò al Milan» : Il brasiliano inizierà affiancando Maldini e Leonardo e studierà da dirigente. Potrebbe anche aiutare lo scouting del club rossonero in Brasile. L'articolo Kakà sbarca a Milano: «Non so ancora che ruolo avrò al Milan» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Kakà è tornato : 'Mi aspetto una vittoria contro la Roma' : L'ex trequartista studia per il suo ruolo nel nuovo organigramma. "Nulla è deciso". Sarà vicino a Leonardo e Maldini

Milan - un ruolo da stagista per Kakà : Il brasiliano è pronto a raggiungere Maldini e Leonardo per occupare un posto nella nuova dirigenza. Prima però, dovrà fare esperienza