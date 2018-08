Migranti | mai così pochi sbarchi in Italia da 5 anni

Migranti : Oim - mai così pochi arrivi in Italia da 5 anni : ANSAmed, - IL CAIRO, 31 AGO - E' "il più basso" mai registrato in questo periodo dell'estate "in almeno cinque anni" il numero di sbarchi di Migranti in Italia attraverso la rotta mediterranea ...

Migranti - Oim : in Italia mai così pochi arrivi da quasi 5 anni : Il numero di Migranti sbarcati in Italia fino alla fine di agosto è il più basso mai registrato nel periodo estivo da quasi cinque anni. È quanto riferisce l'Organizzazione internazionale per le ...

Oim - mai così pochi arrivi di Migranti : ANSA, - IL CAIRO, 31 AGO - E' "il più basso" mai registrato in questo periodo dell'estate "in almeno cinque anni" il numero di sbarchi di migranti in Italia attraverso la rotta mediterranea centrale, ...

Oim - mai così pochi arrivi di Migranti : ANSA, - IL CAIRO, 31 AGO - E' "il più basso" mai registrato in questo periodo dell'estate "in almeno cinque anni" il numero di sbarchi di migranti in Italia attraverso la rotta mediterranea centrale, ...

Migranti - inchiesta choc sui centri di accoglienza a Firenze : sovraffollamento - cibo avariato e bagni mai disinfettati : “Quanti ce ne ha messi?”. “Ingegnere lei pensi a un numero: di più!”. E giù risate. Al telefono Ottorino Stantetti, amministratore della Eurotravel bed&breakfast srl, non tratteneva l’allegria parlando con un ingegnere che gli chiedeva quanti Migranti in più rispetto al dovuto avesse piazzato in una delle sette strutture di prima accoglienza a Lastra a Signa (Firenze). Ma nei centri adibiti all’accoglienza di Migranti del Comune non ...

UE - ULTIMATUM ALL'ITALIA SE NON VERSERA' I CONTRIBUTI/ Di Maio - gli ipocriti e il nodo dei Migranti : Oettinger minaccia l'Italia "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:35:00 GMT)

Di Maio contro Oettinger : “Ue si fa sentire solo perché abbiamo detto che non daremo più soldi - sui Migranti nessuna solidarietà” : Prosegue lo scontro tra Italia e Ue: "Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione... La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà allora forse ne parliamo", ha replicato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

OETTINGER AVVISA L'ITALIA - "PAGATE UE O SANZIONI"/ Ultime notizie Migranti - Di Maio e Salvini per ora tacciono : OETTINGER minaccia L'ITALIA "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:39:00 GMT)

M5s - fronda contro la Lega : "Alimenta odio"/ Migranti - deputati e consiglieri contro Di Maio : M5s, fronda contro la Lega: "Alimenta odio". Ultime notizie, caso Migranti, deputati e consiglieri contro Di Maio per la linea del Carroccio di Salvini(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:54:00 GMT)

DI MAIO : “REDDITO DI CITTADINANZA NEL 2019”/ Migranti e Ue - ministro M5s : "Fico? esecutivo sincero" : Luigi Di MAIO a tutto campo: "reddito di CITTADINANZA a tutti nel 2019, come la flat tax". Vicepremier M5s sfida l'Ue, "pronti a violare tetto 3% deficit": il punto su Autostrade e Migranti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Di Maio : Ue cambi politica Migranti o veto Italia su bilancio : L'Italia porrà di certo il veto sul bilancio pluriennale Ue 2012-2027 in discussione senza un cambiamento delle politiche migratorie.

Migranti - Di Maio : Ue cambi o sarà veto : 17.30 "La musica in Europa è destinata a cambiare,il finanziamento non è un dogma. Se la situazione sull'immigrazione non cambierà di qui a breve il veto sarà certo",scrive su Fb il vicepremier Di Maio rispondendo al Commissario Ue al Bilancio Oettinger che ha parlato di "farsa" a proposito dello stop ai contributi minacciato dall'Italia. "Secondo l'Europa il veto italiano sul Bilancio e sui contributi netti è una farsa.Evidentemente sono ...

Migranti - Di Maio : giusto pm indaghino - ma noi difendiamo Italia : Roma, 27 ago., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non deve dimettersi, 'l'indagine di Agrigento è un atto dovuto. Perché le decisioni prese a proposito della Diciotti facevano capo al ...

Di Maio a Sky tg24 : Migranti accolti da Cei non pesano su spesa Italia | : Il vicepremier sulla vicenda della nave ormeggiata per giorni al porto di Catania. Sull'Europa: "Non ci ha aiutato, da ora in poi parleremo direttamente con i Paesi". Poi assicura che arriverà una "...