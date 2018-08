romadailynews

: Migranti, l’88enne che sfama 250 senzatetto per le strade di Roma: L’angelo dei migranti e… - romadailynews : Migranti, l’88enne che sfama 250 senzatetto per le strade di Roma: L’angelo dei migranti e… - lino4219 : Migranti, l’88enne che sfama 250 senzatetto per le strade di Roma, - giuliog : #Migranti, l’88enne che sfama 250 senzatetto per le strade di #Roma - #Diciotti #PapaFrancesco #Salvini #Vaticano… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) L’angelo deie dei poveri si chiama Dino, ha 88 anni epiù di 250 persone al giorno grazie al cibo invenduto di commercianti e supermercati che appoggiano il progetto. Fra gli indigenti 50% italiani e 50% stranieri. Rimane acceso il dibattito sull’emergenza degli sbarchi deiverso l’Italia. Papa Francesco, dopo aver visionato i video con le torture inflitte agli ultimi sbarcati con le loro condizioni mediche estreme, ha facilitato lo sbarco in Italia presso alloggi sotto la responsabilità del Vaticano. Fra i piccolo grandi uomini della solidarietà, ai più sconosciuti, l’angelo dei poveri e deiDino Impagliazzo, 88 anni, ex dirigente in pensione, che prepara e serve pasti gratis a a più di 250 persone al giorno frae poveri della Capitale. Nel corso degli anni il 50% di questi è di nazionalità italiana. Dino ...