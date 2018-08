Migranti - intercettazione ex prefetto Padova : abbiamo fatto porcherie : Migranti, intercettazione ex prefetto Padova: abbiamo fatto porcherie Il Mattino di Padova ha pubblicato un’intercettazione in cui Patrizia Impresa, non indagata, parlerebbe di “schifezze” fatte nella gestione dei centri per i profughi finiti al centro di una maxi inchiesta Parole chiave: ...