Migranti | inchiesta Diciotti | Procura Agrigento invia atti a Pm Palermo 2

Migranti : inchiesta Diciotti - in 50 pagine l'atto di accusa a Salvini : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - Sono contenute in circa 50 pagina di relazione le accuse al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti per sequestro di persona, sequestro di persona a scopo d

Migranti - inchiesta choc sui centri di accoglienza a Firenze : sovraffollamento - cibo avariato e bagni mai disinfettati : “Quanti ce ne ha messi?”. “Ingegnere lei pensi a un numero: di più!”. E giù risate. Al telefono Ottorino Stantetti, amministratore della Eurotravel bed&breakfast srl, non tratteneva l’allegria parlando con un ingegnere che gli chiedeva quanti Migranti in più rispetto al dovuto avesse piazzato in una delle sette strutture di prima accoglienza a Lastra a Signa (Firenze). Ma nei centri adibiti all’accoglienza di Migranti del Comune non ...

Migranti : inchiesta Diciotti - domani gli atti da Procura Agrigento ai pm di Palermo : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Verranno inviati domani dalla Procura di Agrigento ai pm di Palermo, come apprende l'Adnkronos, gli atti del fascicolo contenente l'iscrizione nel registro degli indagati del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi. I

Migranti : inchiesta Diciotti - domani gli atti da Procura Agrigento ai pm di Palermo (2) : (AdnKronos) - I rapporti, i referti e le denunce per i reati ministeriali sono trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio, il quale, senza compiere nessun tipo di indagine, entro 15 giorni deve trasmettere gl

Migranti : inchiesta nave Diciotti - si aggrava posizione Salvini : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Si aggrava la posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave 'Diciotti' della Guardia costiera. Oltre ai reati, già contestati, di sequestro di persona, arresto illegale e

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo : la procura apre un'inchiesta : "La nave Diciotti non è in rotta verso la nostra città", ha detto il sindaco Ammatuna. "Noi siamo pronti all’accoglienza e a...

Migranti - inchiesta sul comportamento del rimorchiatore italiano Asso 28 : Esposto con 30 firme di personalità del mondo della cultura, della società civile, della politica chiede alla Procura di Napoli di verificare se si sia trattato di un respingimento vietato dalla legge

Migranti - 4 annegati a Linosa : aperta inchiesta : La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all'isola di Linosa , prima del trasbordo dal ...

Migranti - Open Arms arriva a Palma e fa denuncia per omissione di soccorso. Linosa - aperta inchiesta su 4 somali morti : La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca. E il fondatore della ong Proactiva Oscar Camps, accompagnato dal giocatore Nba Marc Gasol, si è subito diretto in tribunale dove ha presentato una denuncia per omissione di soccorso per quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti alla Libia. Era stata la ong spagnola infatti a trovare una donna e un bambino morti in mare, insieme a un’altra donna sopravvissuta aggrappandosi ai resti di ...

Migranti - 4 annegati a Linosa : aperta inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all’isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c’erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanza. Già la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sullo sbarco, in particolare sui presunti scafisti fermati poche ore dopo ...

Migranti - 4 annegati a Linosa : aperta inchiesta : Palermo, 21 lug., AdnKronos, - La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all'isola di ...

Migranti - 4 annegati a Linosa : aperta inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all'isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c'erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanz

Migranti - 4 annegati a Linosa : aperta inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all’isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c’erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanza. Già la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sullo sbarco, in particolare sui presunti scafisti fermati poche ore ...

Migranti : quattro annegati a Linosa - Procura Agrigenti apre inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all’isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c’erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanza. Già la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sullo sbarco, in particolare sui presunti scafisti fermati poche ore dopo ...