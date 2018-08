Migranti : esposto Ong su caso Diciotti - 'violazione di massa diritti umani' (2) : (AdnKronos) - Nell'esposto l'Ong chiede che si accerti la legittimità dell’operato dei soggetti coinvolti nella vicenda e, in particolare, che si accerti se e da chi sia stato dato l'ordine di proibire lo sbarco dei naufraghi, se siano state rispettate le procedure operative standard Sar e le compet

Diciotti - Civati : “Migranti trattenuti come ostaggi - presenteremo esposto a Corte dei Conti” : Civati ha partecipato questa sera al presidio sul molo di Catania per manifestare contro la decisione del governo italiano di trattenere i migranti a bordo di nave Diciotti: "E' una follia far scendere solo i minori non accompagnati. Mi sembra uno di quei film con gli ostaggi. Non si capisce perché"Continua a leggere

Migranti - esposto alla Procura di Napoli sulla vicenda della nave Asso 28 : Un esposto con la firma di personalità del mondo della cultura, come Moni Ovadia, della società civile, del mondo giuridico e della politica, come il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è stato consegnato stamattina negli uffici della Procura partenopea per chiedere ai magistrati di fare luce sulla ...

Migranti - esposto alla Procura di Napoli sulla vicenda della nave Asso 28 : Un esposto con la firma di personalità del mondo della cultura, come Moni Ovadia, della società civile, del mondo giuridico e della politica, come il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è stato ...

Migranti - esposto contro Salvini per sequestro di persona : Sono andati a rispolverare il caso della nave Diciotti della Marina Italia . E quei Migranti tenuti in stallo da Matteo Salvini fino al raggiungimento di un accordo politico con gli altri paesi ...

Migranti - esposto contro Salvini sul caso della nave Diciotti . E lui : "Non mollo" : Un gruppo di avvocati del Legal Team Italia ipotizza i reati di abuso d'ufficio, violenza privata, sequestro di persona e attentato alla Costituzione Video / Salvini: io non autorizzo lo sbarco dalle ...