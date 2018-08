Migranti | don Colmegna | solidarietà a Caritas Ambrosiana dopo blitz Fn

Migranti - don Biancalani vs Lollobrigida (FdI) : “Contro di me persecuzione”. “Vuole farsi pubblicità - denunci il prefetto” : “La chiusura del mio centro? È evidente ci sia stato un disegno o una volontà di colpire la nostra realtà”. Sono le parole di don Massimo Biancalani, parroco che ha accolto diversi Migranti a Vicofaro, in provincia di Pistoia, e il cui centro è stato chiuso per motivi di sicurezza, ospite a La7 a L’aria che tira – Estate. “Vuole solo farsi pubblicità, pensa che ci sia un complotto allora denunci il prefetto” è ...

Migranti - Macron : “Sono io l’anti-Salvini”. Il ministro : “Ipocrita - riapra i confini invece di respingere donne e bambini” : L’anti-Salvini c’est moi, assicura Emmanuel Macron. Ma che il presidente della Repubblica francese possa essere l’argine alla carica di sovranisti e populisti a 9 mesi dalle elezioni europee sembra poco probabile, per non dire che non lo pensa solo lui. La risposta al capo di Stato francese, ai minimi di popolarità in una sfida al ribasso con gli ultimi anni del suo predecessore François Hollande, arriva oggi dal ministro ...

Don Massimo Biancalani - il prete amico dei Migranti dopo l'ingiunzione di chiusura : 'Salvini - tranquillo...' : Il centro d'accoglienza di don Massimo Biancalani dovrà chiudere, dopo la decisione della prefettura di Pistoia presa per motivi di sicurezza, praticamente assente in alcuni ambienti in cui erano ...

VICOFARO - CHIUSO CENTRO DON BIANCALANI - VIA Migranti/ Il governatore della Toscana in aiuto : CHIUSO il CENTRO di accoglienza don BIANCALANI a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl. 12 ospiti verso il trasferimento, gli altri 80 invece..(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:49:00 GMT)

Rocca di Papa - il manifestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei Migranti della Diciotti : Durante un collegamento in diretta della trasmissione InOnda (La7) con Rocca di Papa un manifestante pro accoglienza ha riassunto il dramma dei migranti della nave Diciotti. Un siparietto che non è passato inosservato per il linguaggio colorito e la sintesi usata dal manifestante L'articolo Rocca di Papa, il manifestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rocca di Papa - i 100 Migranti sbarcati dalla nave Diciotti dividono la città : E' arrivato qualche ora fa al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa, Comune dei castelli Romani, anche il secondo pullman con a bordo i migranti della nave della Guardia Costiera Diciotti. E' arrivato con qualche ora di ritardo sulla ...

Vicofaro - chiuso centro don Biancalani : via Migranti/ Salvini esulta - Maestri (Possibile) : “Spregevole” : chiuso il centro di accoglienza don Biancalani a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl. 12 ospiti verso il trasferimento, gli altri 80 invece..(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Migranti - chiuso il centro di don Biancalani : chiuso per ragioni di sicurezza il centro Migranti di Vicofaro, in provincia di Pistoia, gestito da don Massimo Biancalani, da sempre in prima fila nell'accoglienza. La conferma arriva da una nota ...

Chiuso centro accoglienza Migranti a Vicofaro/ Diocesi Pistoia : “situazione del Don BIancalani è molto seria” : Chiuso il centro di accoglienza don BIancalani a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl. 12 ospiti verso il trasferimento, gli altri 80 invece..(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:54:00 GMT)

Cosa rispondono i funzionari Ue quando il governo prova a vendergli i Migranti della Diciotti : [Siamo venuti in possesso dell’intercettazione tra un funzionario italiano che cerca di piazzare i migranti in un paese estero e il funzionario di un paese straniero che declina la richiesta con gentilezza, durante la crisi della nave Diciotti. Attenzione, questo è un pezzo di satira]. – Pronto bu

41 Migranti IN BARCA A VELA SBARCANO A SIRACUSA/ Intercettati a Noto : cittadini afghani con donne e bambini : 41 MIGRANTI sBARCAno a SIRACUSA: intercettata a Noto una BARCA a VELA di cittadini afghani, nel gruppo anche 5 donne e 13 minori. Fermati dalla polizia due ucraini, forse scafisti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 00:20:00 GMT)

Locali non in regola - chiude il centro di accoglienza dei Migranti di don Biancalani : Il provvedimento dopo i sopralluoghi per la sicurezza di vigili del fuoco e Asl. Trasferiti 12 ospiti. Incerta la sorte degli altri , circa cento, già fuoriusciti dal circuito ufficiale dell'...

Cei - Migranti Diciotti nel centro di Ariccia/ Ultime notizie - don Maffeis “Non sia la soluzione al problema" : Il centro Auxilia della CEI di Ariccia accoglie 100 migranti Diciotti/ Ultime notizie: “Non guardiamo altrove", aveva confessato il numero uno della Conferenza Episcopale Italiana, Bassetti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Guardiola - Xavi e Penelope Cruz donatori a favore delle navi che salvano i Migranti : Camps parla delle donazioni ricevute dai privati, nel 2017 l'organizzazione ne ha raccolte 43.333, per un totale di 3.137.767 euro,, facendo anche i nomi di personaggi del mondo del calcio e dello ...