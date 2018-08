Migranti | 8 salvati dalla Diciotti assegnati alla Diocesi di Milano

Diciotti - i Migranti salvati raccontano le torture subite in Libia : “Venduti e violentati - i 16 bambini nati in quei mesi sono tutti morti” : "Ci hanno detto che erano tenuti sotto terra, in un magazzino, alcuni sono stati venduti due o tre volte. In questo periodo sostengono che sono nati 16 bambini, che sono tutti morti nel giro di pochi mesi", spiega Carlotta Sami dell'Unhcr, raccontando le storie di tortura e detenzione in Libia dei migranti salvati dalla nave Diciotti e ora ospitati nel centro "Mondo migliore" di Rocca di Papa.Continua a leggere

170 Migranti salvati dalla Guardia Costiera. Salvini : Malta fornisca un porto : E' l'ultimo caso dopo quello risolto dell'Aquarius. Un'imbarcazione maltese ha scortato il barcone con i migranti all'interno di acque italiane. Il Viminale non è stato informato ed ora chiede a Malta ...

La Francia accoglierà 20 degli 87 Migranti salvati da Open Arms : La Francia accoglierà "circa 20" degli 87 migranti soccorsi lo scorso 2 agosto dalla Ong spagnola Open Arms, che erano sbarcati oggi ad Algeciras, nel sud della Spagna. Lo riferisce l'Eliseo.La nave, alla quale l'Italia aveva negato lo sbarco e che ha dovuto attendere una settimana per trovare un porto sicuro, è arrivata intorno alle 9:20 nel porto iberico, dove recentemente il governo di Pedro Sanchez ha aperto un nuovo centro di ...

Il caso della nave italiana Asso 28 : cosa è successo ai 101 Migranti salvati in mare : Il rimorchiatore italiano Asso 28 ha salvato ieri 101 migranti e li ha portati in Libia. Fratoianni denuncia: "Una nave battente bandiera italiana ha effettuato un respingimento collettivo. Adesso sia il governo a spiegare come questo sia stato possibile, senza cercare di fuggire dalle proprie responsabilità".Continua a leggere

"Migranti salvati e riportati in Libia da nave italiana". Salvini : "Nessun nostro coinvolgimento" : Secondo Fratoianni di Leu - che si trova a bordo della nave di Open Arms - 108 migranti sarebbero stati soccorsi e riportati...

Migranti - Salvini : Guardia Costiera libica ne ha salvati 611 : Roma, 31 lug., askanews, - La Guardia Costiera libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati. Le Ong protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti ...

Migranti - Fico premia la Guardia costiera : «Mille salvati - grazie» : Il presidente della Camera plaude all’intervento nel Mediterraneo: a loro un plauso doveroso. E alla cerimonia del Ventaglio: «Lego la mia presidenza ad una legge che porti all’acqua pubblica»

Migranti - nave con 40 salvati a bordo bloccata da giorni nel Mediterraneo : “Ma Tunisia - Italia e Malta non la accolgono” : Una nave tunisina della società del gas Miskar, che ha salvato e preso a bordo circa 40 Migranti, è bloccata da giorni al largo della costa tunisina perché né la Tunisia, né l’Italia, né Malta accettano di aprire i loro porti ai profughi. A scriverlo è il sito tunisino InfoMigrants, che ha contattato un membro dell’equipaggio. “Siamo bloccati in mare aperto al largo della Tunisia, siamo esausti”, è il racconto contenuto in una ...

600 Migranti in "condizioni atroci" salvati nel deserto : missione di Tajani in Niger : Quasi 600 migranti africani, "respinti" dall'Algeria e salvati nel deserto, sono arrivati a metà settimana nel nord del Niger. Lo ha riferito oggi un funzionario locale della città di Agadez, definendo...

Conte : a Francia e Malta 100 dei Migranti salvati nel Mediterraneo : Conte: a Francia e Malta 100 dei migranti salvati nel Mediterraneo Le 450 persone su imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi Gdf e Frontex, ferme in attesa di disposizioni. Il premier annuncia ok per la ripartizione: "A breve adesioni di altri Paesi europei". Disposto fermo dei due indagati per caso ...