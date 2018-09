Microsoft Foto si aggiorna : introdotta l’accelerazione hardware : La UWP di sistema Microsoft Foto ha ricevuto un aggiornamento numerato 2018.18071.15310.0 e rilasciato in queste ore per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Novità Nelle impostazioni dell’app è stata aggiunta una nuova voce che consente di attivare o disattivare l’accelerazione hardware per la codifica video (di default risulta abilitata). Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft ...

Nokia acquista da Microsoft il marchio PureView per la fotocamera : HMD Global, la società dietro al nuovo brand Nokia basato su Android, ha effettuato un’altra acquisizione dopo aver comprato la sezione mobile di Microsoft. Un recente documento trapelato in rete riporta che HDM Global ha, il 23 agosto, acquistato a tutti gli effetti il marchio PureView utilizzato fino a tre anni fa per indicare la fotocamera degli smartphone di casa Redmond tra cui i Lumia 950 e 950 XL insieme alle lenti Zeiss di ...

Microsoft Foto : aggiunte per tutti le icone nel menu dell immagini : A distanza di circa 20 giorni dal rilascio nel programma Insider, Microsoft ha quest’oggi distribuito un nuovo aggiornamento per la UWP di sistema Foto numerato 2018.18061.17410. Novità icone nel menu delle immagini: il menu “…” è stato rinnovato con l’implementazione delle icone accanto ad ogni singola voce rendendo più facile l’identificazione delle funzioni. È stato anche introdotto un collegamento alle impostazioni ...

Microsoft Foto si aggiorna : icone nel menu [Insider] : Pochi giorni fa, l’app Microsoft Foto per Windows 10 si è aggiornata introducendo le icone nel menu e altri miglioramenti. La nuova versione di Foto è numerata 2018.18061.15510.0 e attualmente è disponibile al download per gli Insider iscritti al canale Release Preview, Fast Ring e Skip Ahead. Changelog icone nel menu: il menu “…” è stato rinnovato con l’aggiunta delle icone accanto ad ogni singola voce rendendo ...

Surface Andromeda : Microsoft brevetta due fotocamere per le videochiamate : Nel corso degli ultimi anni, Microsoft ha progettato tantissimi brevetti sul dispositivo mobile definitivo descrivendo in termini tecnici la cerniera ridisegnata più volte, il display, il sistema operativo e così via dicendo. Quest’oggi vediamo un altro brevetto piuttosto recente reso pubblico alcune settimane fa e depositato il 30 giugno 2017, un data piuttosto vicina a quella attuale se la si confronta alle altre risalenti anche al 2016. ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...