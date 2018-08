Mercato Serie A - Torino firma Tyshawn Taylor : ROMA - La Fiat Torino corre ai ripari dopo l'infortunio alla spalla che ha messo ko Tra Holder, i piemontesi decideranno a breve cosa fare con il giocatore, e ingaggia Tyshawn Taylor. Play-guardia ...

CalcioMercato - il Bordeaux fa la spesa in Serie A : in arrivo due ex “italiani” : Ultima giornata infuocata per gli operatori di mercato del Bordeaux. Il club francese ha formalizzato l’arrivo in prestito di Yann Karamoh, soffiato al Saint Etienne, e sta per chiudere l’affare Cornelius, chiuso all’Atalanta da Barrow e Zapata. Reduce dalla vittoria sul Monaco di domenica scorsa, in questo turno i girondini andranno in trasferta a Rennes, dove si è trasferito di recente un altro ex del nostro campionato: ...

Ledesma a Piacenza : il punto sul Mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'Albissola chiude per Brumat , Siena,. Rinforzo di spessore per la mediana dell'AlbinoLeffe: ecco Romizi , ex Vicenza,. A proposito di centrocampisti: il ...

Mercato Serie A - Jamil Wilson torna a Torino : ROMA - Dopo la rinuncia forzata a Royce White , che non si è presentato nel capoluogo piemontese, la Fiat Torino è corsa ai ripari riportando in gialloblu Jamil Wilson. L'ala piccola classe 1990 ha ...

Serie A 2018 : quanti gol dal calcioMercato : Stefan de Vrij, Inter, Il difensore olandese non ha certamente bisogno di presentazioni: gli anni trascorsi in maglia Lazio lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, l'Inter lo ha portato a Milano ...

Serie C : Mercato prolungato fino al 31/8 : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Il Commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dall'Associazione Italiana ...

Figc - proroga a Mercato Serie C fino al 31 agosto : Il mercato della Serie C è stato prorogato fino al 31 agosto. “Il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega italiana calcio professionistico e dall’Associazione italiana calciatori (Aic) in ordine alla proroga dei termini di tesseramento per le società di Serie C, concede ai club di effettuare acquisti e cessioni di calciatori non provenienti da federazioni ...

Serie C - ufficiale : il Mercato chiuderà il 31 agosto : ROMA - Il mercato della Serie C non chiuderà il 25 agosto, bensì il 31. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini , preso atto delle esigenze ...

CalcioMercato - i calciatori che possono ancora lasciare la Serie A [FOTO] : 1/6 Candreva (Foto Jennifer Lorenzini/LaPresse) ...

Bari - De Laurentiis scatenato : “presto in Serie A - ecco il nuovo allenatore” - tutto anche sul Mercato : Dopo il fallimento il Bari si prepara a ripartire dalla Serie D con De Laurentiis presidente. Importanti obiettivi del numero uno, annunciato il nuovo allenatore: “il presidente sarà mio figlio Luigi, il sottoscritto ed Edoardo, l’altro mio figlio, saremo presidenti onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il prima possibile. Cornacchini sarà l’allenatore? Sì, a breve Pompilio spiegherà il perché della scelta. Abbiamo scelto ...

Mercato Serie A - Cantù piazza il colpo Tony Mitchell : ROMA - La Red October Cantù prosegue la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione riportando in Italia l'ala piccola statunitense, Tony Mitchell. Nato nel 1989 e firmatosi ...

