Mercati ancora deboli in attesa di Fitch | dati macro non aiutano

DI MAIO - "ATTACCO Mercati? NON SIAMO RICATTABILI"/ Ultime notizie Governo : "Ilva - ancora nessun accordo" : Di MAIO e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non SIAMO contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:41:00 GMT)