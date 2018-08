Menaggio | violenza su due 17enni | caccia al quarto uomo

blogo

: #Como, #Menaggio #Sondrio, due minorenni violentate dal branco: racconti dettagliati e congruenti - qn_giorno : #Como, #Menaggio #Sondrio, due minorenni violentate dal branco: racconti dettagliati e congruenti - clagadil : RT @carmenzarc1: Tre uomini intorno ai 20 anni, un italiano e due stranieri con documenti regolari, sono stati fermati dai carabinieri, su… - marcosYdavid : RT @opificioprugna: Menaggio, violenza di gruppo da barzelletta: 'Ci sono un italiano, un albanese ed un moldavo...' ( @marcosYdavid ) -

(Di venerdì 31 agosto 2018) 10.20 - Le vittime della denunciatasessuale di gruppo asono duedella provincia di Varese che hanno raccontato di essere state stuprate a turno da quattro ragazzi conosciuti nella notte tra il 7 e l'8 agosto in un locale zona nelle cui vicinanze si sono poi consumati gli abusi.L’italiano arrestato è un 22enne valtellinese, di professione barista: è stato trovato con un passaporto in tasca, forse era pronto per la fuga. Con lui in carcere sono finiti due stranieri mentre se ne cerca un terzo che nel frattempo potrebbe esseri dileguato all’estero."In considerazione della delicatezza della vicenda e della necessità di definirne compiutamente i contorni, le indagini proseguiranno nel massimo riserbo"spiegano i carabinieri. L’interrogatorio di convalida dei fermi ci sarà lunedì prossimo.denunciano stupro di gruppoDuehanno denunciato ...