Meghan chiama Harry “Amore” in pubblico

dilei

: Familiar faces in today's Italian newspaper! @hamiltonwestend Meghan si sbaglia e chiama Harry 'amore mio' in pubbl… - zanzara05 : Familiar faces in today's Italian newspaper! @hamiltonwestend Meghan si sbaglia e chiama Harry 'amore mio' in pubbl… - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Londra, momento di imbarazzo per Meghan: si sbaglia e chiama Harry 'amore mio' in pubblico - repubblica : RT @RepubblicaTv: Londra, momento di imbarazzo per Meghan: si sbaglia e chiama Harry 'amore mio' in pubblico -

(Di venerdì 31 agosto 2018)Markle non smette di stupirci, infrangendo, una dopo l’altra, le regole del protocollo reale. L’ultima occasione? Un appuntamentoin cui la duchessa di Sussex hato il marito “amore”. Nell’intimità ogni coppia usa dei nomignoli, come “piccola”, “tesoro”, “amoruccio”, ednon sono da meno. I due, freschi di nozze, sono innamoratissimi, così tanto che non riescono a nasconderlo nemmeno quando sono in. Lo dimostra l’ultima gaffe diMarkle, che in occasione di un evento, si è lasciata sfuggire il vezzeggiativo che utilizza quando è da sola con. L’episodio, che non farà affatto felice la Regina, da sempre legatissima al protocollo, è avvenuto a Londra, durante una rappresentazione teatrale di beneficenza. L’attrice americana e il secondogenito di Diana ...