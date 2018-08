Matteo Salvini | ecco chi è il no global che l' ha denunciato per odio razziale

La svolta di Matteo Salvini : dalle coalizioni al partito-persona : Alle prossime elezioni potrebbe configurarsi uno scenario inedito, dominato dalla figura del leader leghista, candidato unico e indiscusso alla presidenza del Consiglio

Giancarlo Giorgetti - la profezia sulla prossima mossa di Matteo Salvini : 'Vi dico io quando frenerà' : 'Matteo sa tenersi tarato sulla pancia degli elettori e quando sentirà che è il momento di frenare, lo farà''. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti , ...

Matteo Salvini - il dossier di 50 pagine dell'indagine sulla Diciotti : ecco le carte in mano ai giudici : Il fascicolo con gli atti dell'inchiesta della procura di Agrigento sul caso della nave Diciotti , che vede indagati il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi ...

Matteo Salvini : da 'indagatemi pure' all'inchiesta 'frutto di una magistratura ideologica' : Nella tarda serata di ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha condiviso sui social un articolo di La nuova Bussola Quotidiana. Il testo, che ha per titolo ''Salvini indagato, frutto di una magistratura ideologica'', riporta l'opinione del magistrato Alfredo Mantovano in merito all'inchiesta che ha travolto il leader della Lega. ''Un'intervista da leggere e rileggere'' ha commentato il vicepremier, che pare quindi aver gradito ...

Caso Diciotti - l’atto di accusa contro Matteo Salvini al tribunale dei Ministri : “Ha tenuto i migranti in ostaggio” : Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha inviato questa mattina l'atto d'accusa contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini relativo all'inchiesta che lo vede indagato per il blocco dello sbarco della nave Diciotti a Catania. In tutto sono cinque i reati contestati al titolare del Viminale e al suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi.Continua a leggere

Matteo Salvini e i seni sodi delle viennesi : “La vera viennese deve i suoi seni sodi alla crema Feschof dx sxorm”. Nei giorni prima dello scoppio della Prima guerra mondiale sui giornali austriaci campeggiava la pubblicità della crema per il seno. Erano sull’orlo del baratro e non se ne rendevano minimamente conto. Poco fa sulla tv di questo sperduto campeggio della Dalmazia sono apparsi Matteo Salvini e Viktor Orban. E noi tutti non ci abbiamo fatto neanche caso. Nella ...

Ilaria Cucchi - Festival di Venezia/ Video - lo scontro con Matteo Salvini è cominciato già nel 2016 : Botta e risposta tra il vicepremier Salvini e Ilaria, sorella di Stefano Cucchi. Il film Sulla mia pelle, presentato ieri a Venezia, è l'occasione giusta per chiarire.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:11:00 GMT)

Matteo Salvini indagato - la sua posizione si aggrava : cosa è successo : Si aggrava la posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla nave ‘Diciotti’ della Guardia costiera. Oltre ai reati, già contestati, di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, Salvini e Piantedosi devono rispondere anche dei reati di sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti ...

Matteo Salvini - i numeri che umiliano Macron : immigrati - la balla spudorata del francesino : Dalla verifica dei più importanti esperti di fact checking in Italia, Pagella Politica, è risultato che il numero è anche più grande di quello citato dal leader della Lega.

Stefano Sermenghi - il sindaco Pd che umilia Matteo Renzi e sua sorella : 'Cosa penso di Matteo Salvini' : Per ora, Sermenghi nega di volersi iscrivere alla Lega, 'però al ministro dell'Interno vorrei lanciare un invito, venga a Castenaso per verificare di persona la nostra politica d'accoglienza, in ...

Matteo Salvini - la badilata del leghista Molteni sul pm : 'Indagano il ministro e non arrestano gli scafisti' : L'indagine aperta dalla procura di Agrigento a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini è una a dir poco 'vergognosa' secondo il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni . Il leader della ...

Marcello Veneziani - i dettagli del complotto : 'Chi sono i ministri contro Matteo Salvini' : Travolto dai commenti negativi, tacciato di disfattismo. Marcello Veneziani , sul Tempo , difende la propria 'profezia nera', quella di un Matteo Salvini e una Italia destinati a essere stritolati dai ...