Matrimonio Ferragni Fedez a Palazzo Nicolaci di Noto

: vi immaginate #instagramdown il giorno del matrimonio della Ferragni? na tragedia - Pinucciosono : vi immaginate #instagramdown il giorno del matrimonio della Ferragni? na tragedia - levienross : RT @Obbyt_: Chiara Ferragni con il suo matrimonio in pratica ha salvato dalla bancarotta Alitalia. #TheFerragnez - xsmileJg : RT @Obbyt_: Chiara Ferragni con il suo matrimonio in pratica ha salvato dalla bancarotta Alitalia. #TheFerragnez -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Gli invitati sono già in partenza. Questa mattina all’aeroporto di Linate, a Milano, qualcuno ha notato addirittura un’intera postazione check-in di Alitalia dedicata a un curioso volo targato #TheFerragnez. Proprio così: il weekend in arrivo sarà quello in cui la fashion influencer più celebre del mondo, sua biondissima maestà Chiara, convolerà a nozze con l’altra sua tatuatissima maestà,, portando a compimento una storia d’amore nata a colpi di hashtag e di autentiche perle della storia dei social media. Destinazione Sicilia, per chi ancora non lo sapesse. E per la precisione, la meravigliosa cittadina in provincia di Siracusa che ospiterà le nozze, dove tutto – come riporta la stampa locale – è in fermento da diversi giorni in vista del colossale evento. Al momento, però, i dettagli confermati su location & co scarseggiano: in queste ...