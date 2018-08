Matrimonio Fedez-Ferragni | l’elenco degli invitati

Matrimonio Ferragni Fedez a Palazzo Nicolaci di Noto : Gli invitati sono già in partenza. Questa mattina all’aeroporto di Linate, a Milano, qualcuno ha notato addirittura un’intera postazione check-in di Alitalia dedicata a un curioso volo targato #TheFerragnez. Proprio così: il weekend in arrivo sarà quello in cui la fashion influencer più celebre del mondo, sua biondissima maestà Chiara Ferragni, convolerà a nozze con l’altra sua tatuatissima maestà, Fedez, portando a ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : gli invitati sull'aereo personalizzato 100% Ferragnez [VIDEO] : Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno domani a Noto, gli invitati alle nozze prendono da Milano il personalizzatissimo aereo con il rapper a bordo Un aereo personalizzato per giungere tutti insieme a ...

Matrimonio Chiara Ferragni Fedez - svelati anche gli ultimi dettagli : ecco le foto della location e gli invitati più attesi : Mancano ormai meno di 48 ore al Matrimonio dell’anno tra Chiara Ferragni e Fedez e a Noto, città prescelta per le nozze, fervono i preparativi. Gli sposi si scambieranno le loro promesse nuziali sabato 1 settembre, al tramonto. A ufficiare le nozze, nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto, pare che sarà un amico della coppia ma il sindaco della cittadina ha comunque voluto fare un regalo agli sposi: “un libro ...

Matrimonio Ferragni - Fedez : svelate chi sono le 6 damigelle della sposa - : ll glamour e la moda sono sempre più attenti al mondo che ci circonda e alle cause meritevoli, quali l'ecosostenibilità. Con la creazione di questi abiti ecosostenibili abbiamo voluto rendere un ...

La popstar Mika è uno degli invitati super vip al Matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : Mika è stato invitato al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez [VIDEO]che si celebrera' l’1 settembre a Noto, in Sicilia. Il cantante, con estrema felicita', ha fatto vedere nel suo profilo Instagram l’invito che gli è arrivato via posta: un cartoncino pop-up che ha definito “davvero meraviglioso”. Fedez e Mika sono amici di vecchia data perché non hanno interrotto il legame che li unisce da quando sono stati entrambi giudici a ‘X Factor’ e ...

Ecco le immagini della location vip per il Matrimonio di Ferragni e Fedez : Entrare nella Dimora delle Balze mentre fervono i preparativi del matrimonio più atteso dell'anno è impossibile. Ma Ecco il retroscena di tutti i preparativi: un vero lunapark allestito fra gli ulivi ...

Chi è Silvia Brigatti? L’ex fidanzata di Fedez invitata al Matrimonio del rapper e di Chiara Ferragni : Silvia Brigatti sarà tra gli invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, la tatuatrice è una storica ex fidanzata del rapper con cui il 28enne è rimasto in buoni rapporti Silvia Brigatti e Fedez hanno avuto una relazione terminata nel 2011. La storia d’amore, seppur arrivata al capolinea, non ha lasciato strascichi particolarmente dolorosi, permettendo così al rapper ed alla tatuatrice di rimanere amici. Silvia e Fedez sono ...