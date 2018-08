Master nuoto Cus decimo alla Coppa Byron

Pallanuoto Master 50 - la Telimar-Città di Palermo si laurea campione d’Italia : arrivano anche i complimenti di Orlando : Grazie alla vittoria ottenuta contro i liguri della ‘Golfo Paradiso’, la Telimar ha conquistato il titolo italiano di Pallanuoto Master 50 maschile La squadra “ Telimar-Città di Palermo ” di Pallanuoto Master 50 maschile si è laurea ta campione d’Italia, battendo in finale i liguri della “Golfo Paradiso” alla Piscina olimpica di Palermo . Vittoria di misura, 10 a 9, per la squadra guidata da Ivano ...

Nuoto di fondo - anticipata per le condizioni meteo la gara dei campionati italiani Master a Palermo : A causa delle avverse previsioni meteo, la gara dei campionati italiani master di Nuoto di fondo è stata anticipata alle ore 9.30 Considerate le indicazioni fornite dalla capitaneria di porto in relazione alle previsioni meteo-marine, la partenza della 5 km di Nuoto in acque libere dei campionati italiani master, in programma sabato 7 luglio, è anticipata alle ore 9.30 con accredito alle 7.30. In corso di valutazione l’orario di ...