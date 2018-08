Maria Antonietta “Mara” Fasone | la nuova tronista di Uomini e donne | il video di

ilnotiziangolo

: Questa suona un po' come le brioches di Maria Antonietta! La Commissione europea proporrà la fine del cambio da ora… - GiovanniMotta2 : Questa suona un po' come le brioches di Maria Antonietta! La Commissione europea proporrà la fine del cambio da ora… - Crawlingmyskin : Questa Maria Antonietta dovrebbe incarnare lo steriotipo di ragazza umile e zemblige che tanto piace alla redazione… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Ladiè lei,detta Mara. Bella, semplice, umile e non un volto noto della televisione. Fino a questo momento sembra essere questa la prima notizia che arriva dalla registrazione del trono classico. Ildella presentazione dellaha già fatto il giro del web ma se è vero che Mara non è un volto noto di, non èa concorsi di bellezza e gossip. In particolare, Mara ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e le sue foto seducenti hanno già fatto parlare di lei, lei è siciliana, di Palermo, dove è tornata da poco dopo aver passato dieci anni in Germania per motivi di lavoro. Suo padre ha fatto l’operaio, sua madre faceva le pulizie in un un hotel e nel corso degli anni hanno fatto davvero tanti sacrifici. La sua famiglia è composta da sei persone e un cane e nel suo provino ha più volte ...