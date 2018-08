Maltempo Varese | oltre 30 interventi dei Vigili del fuoco

Maltempo Varese : asfalto cede in centro - si apre una voragine : Una voragine , profonda circa quattro metri, si è aperta nel centro di Varese , in piazzale Kennedy. L’ asfalto è sprofondato all’improvviso, questa mattina, forse anche a causa delle piogge battenti della scorsa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e al momento il personale dell’ufficio tecnico comunale sta effettuando le verifiche unitamente ai pompieri. L'articolo Maltempo Varese : ...

Tromba d’aria in provincia di Milano : scoperchiati i tetti delle case. Il Seveso esonda. Maltempo anche a Varese : Una Tromba d’aria in provincia di Milano ha scoperchiato i tetti di alcune case. Giornata di Maltempo in Lombardia, dove i vigili del fuoco sono stati allertati sia nell’hinterland del capoluogo che in provincia di Varese, mentre nella notte è esondato il Seveso. Come era già successo nella giornata di mercoledì, le cattive condizioni metereologiche hanno causato cancellazioni e ritardi sulle linee ferroviarie. L’allerta ...