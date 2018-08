Maltempo | tromba d’aria a Biella | chiusi i giardini dello stadio

Maltempo - piogge intense - alluvioni e forti venti in Cina : affonda traghetto - tromba marina sulle coste [VIDEO] : Forte Maltempo in Cina, con piogge intense, forti venti e onde molto alte che stanno creando non pochi disagi. alluvioni localizzate sono state riportate in parti dei distretti di Yuen Long e Tai Po, dove diverse persone sono rimaste bloccate a casa o sul posto di lavoro. L’Osservatorio di Hong Kong ha emanato un’allerta rossa per tempeste, avvisando del fatto che le forti piogge avrebbero portato alluvioni lampo e causato l’allagamento delle ...

Maltempo : enorme tromba marina vicino Spalato - in Croazia [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo in Sicilia - tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia di Capo d’Orlando [VIDEO] : Risveglio di Maltempo stamattina nella Sicilia tirrenica dove, a Capo d’Orlando, s’è verificata un’altra tromba d’aria dopo quella di ieri pomeriggio. Stavolta il tornado ha toccato la spiaggia, per fortuna molto presto quando non c’era nessuno. Quindi non ci sono stati danni, ma le immagini sono davvero spettacolari. Ecco il video: Maltempo in Sicilia, tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia di Capo ...

Maltempo Sicilia : tromba marina a Capo d’Orlando (Me) [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo - tromba marina a Ostuni : danni a un lido : Una tromba marina sul litorale di Ostuni (Brindisi) ha provocato poco fa danni ad uno stabilimento balneare. La furia si è concentrata solo in un punto della costa, in località Santa Lucia. Sono state divelte le coperture del lido, il vento ha anche ribaltato lettini e ombrelloni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, oltre a due ambulanze del 118. Al momento non ci sono feriti. L'articolo ...

Maltempo - tromba d’aria nel Catanzarese : “Evitare le coste e le zone alberate” : Il Comune di Borgia, alla luce della tromba d’aria che si è abbattuta tra il quartiere Lido di Catanzaro e località Roccelletta di Borgia, ha invitato i cittadini che gravitano nella località colpita ed evitare di sostare sulle coste esposte o nelle zone alberate, in particolare nella pineta frangivento. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che continuano i controlli sul territorio da parte dei Vigili ...

Catanzaro - tromba d'aria travolge lido e spiagge/ Video - ultime notizie Maltempo : paura a Punta Ala in Maremma : Catanzaro, tromba d'aria travolge il lido e le spiagge: ultime notizie, Video. Danni e no feriti: paura anche a Punta Ala, in Maremma.

Maltempo - tromba d’aria a Catanzaro Lido : danni a stabilimenti : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte, il quartiere Lido del comune di Catanzaro e la località Roccelletta nel comune di Borgia. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati sul lungomare di Catanzaro Lido e tetti sono stati divelti. Alberi sono caduti a Roccelletta di Borgia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che non si ...

Maltempo : tromba d'aria su litorale di Catanzaro - paura e danni : Una tromba d'aria si è abbattuta la notte scorsa sul litorale di Catanzaro provocando numerosi danni specialmente sul lungomare del quartiere Lido, dove sono stati scoperchiati i tetti di alcune abitazioni e distrutto uno stabilimento balneare. I detriti portati dal vento hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nei pressi. Sul posto si sono recati alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Ondata di ...

Maltempo - tromba d’aria nel Senese : nessun ferito : tromba d’aria questo pomeriggio nel Senese tra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. I vigili del fuoco stanno ultimando i 35 interventi richiesti per caduta di alberi e rami sulle auto e sulle strade oltre che per tegole pericolanti. Non si registrano feriti ma il conducente di un’auto e’ stato estratto illeso dall’auto colpita dalla chioma di un albero caduto mentre viaggiava in localita’ Selvamaggio. Lievi danni ...

Maltempo : tromba d’aria su Malta [VIDEO] : Forte Maltempo a Malta, dove da ieri sono diverse le piogge che stanno interessando la zona, creando danni e disagi. Oggi pomeriggio si è verificata una violenta tromba d’aria. Maltempo: tromba d’aria a Malta [VIDEO] L'articolo Maltempo: tromba d’aria su Malta [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : tromba marina al largo di Rometta Marea nel Messinese [VIDEO] : Instabilità e piogge in queste ore al Sud Italia: a corredo dell’articolo il video realizzato da Antonio Abbate, che ha “catturato” una spettacolare tromba marina al largo di Rometta Marea, nel Messinese. tromba marina a Rometta Marea (ME) [VIDEO] Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Maltempo Sicilia: tromba marina al largo ...