Maltempo Piemonte | temporali sul nord della regione | 71 mm nel Novarese

Maltempo in arrivo su Lombardia e Piemonte : attesi rovesci e temporali - : rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e copiose raffiche di vento potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche nelle regioni del Nord-Ovest. LE PREVISIONI

Maltempo - temporali e grandine : danni e allagamenti in Piemonte e Lombardia. Colpiti ettari di campi coltivati : Forti temporali, raffiche di vento e grandine. È arrivata nella notte la perturbazione di origine atlantica prevista nei giorni scorsi, che ha portato la protezione civile a valutare con l’allerta gialla sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, sulla Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I forti temporali hanno causato diversi danni. Nel Torinese si è allagato il pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, ...

Maltempo Piemonte - forti temporali su Torinese e Astigiano : raffiche di vento e grandine - allagamenti e danni : Violenti temporali si sono verificati nella notte in Piemonte: particolarmente colpito il Torinese e l’Astigiano. Forte pioggia a Orbassano e Chivasso, dove si è allagato il pronto soccorso, chiuso per circa un paio d’ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l’acqua. Numerosi gli interventi effettuati anche in cantine, garage, sottopassi e strade. temporali, raffiche di vento e grandine anche sull’Astigiano: ...

Maltempo - GRANDINE E TROMBE D'ARIA : ALLERTA PIEMONTE/ Video ultime notizie : preoccupazione anche in Piemonte : MALTEMPO, GRANDINE e TROMBE D'ARIA: ALLERTA Piemonte, Video. ultime notizie: allagamenti e danni nel Bolognese. Attenzione anche a Milano: già pronto il piano di emergenza(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 23:52:00 GMT)

Maltempo Piemonte : temporali in arrivo - lunedì forti : Nuovo break temporalesco in Piemonte. Tuoni e fulmini oggi pomeriggio a Torino, in un pomeriggio afoso con massima a 32 gradi. Ma la fase perturbata si accentuerà tra domani e lunedì, con la previsione di temporali localmente di forte intensità. Oltre che montagne e zone pedemontane saranno coinvolte anche le colline di Langhe, Roero e Monferrato e le pianure. Le temperature massime perderanno 4-5 gradi, nella notte tra lunedì e martedì è ...

Maltempo Piemonte : alberi caduti e tetti divelti - Novara conta i danni : Sono ingenti i danni causati dal temporale che si è abbattuto la scorsa notte sulla provincia di Novara. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona di Caltignana, dove la pioggia e le raffiche di vento hanno abbattuto diverse piante e scoperchiato alcuni tetti. Sulla regionale che porta a Vercelli sono caduti alcuni pali della luce. L'articolo Maltempo Piemonte: alberi caduti e tetti divelti, Novara conta i danni ...

Maltempo Piemonte : forti temporali e disagi - allagato ospedale nel Torinese : Ancora Maltempo in Piemonte: forti temporali hanno interessato il Torinese nella notte. Un nubifragio ha allagato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, inaugurato a inizio 2018. In targa serata le piogge intense hanno provocato l’allagamento dei corridoi della sala d’attesa e del triage: diversi i millimetri d’acqua sui pavimenti. Allagamenti anche nell’ala più vecchia della struttura, nel laboratorio ...

Maltempo Piemonte - frana in Val Vigezzo : la Regione stanzia 430mila euro : La Regione Piemonte ha stanziato 430 mila euro per finanziare gli interventi di ripristino più urgenti relativamente alla frana in Valle Vigezzo: lo ha deciso la Giunta Chiamparino nella riunione odierna, accogliendo una proposta del vicepresidente Aldo Reschigna. L'articolo Maltempo Piemonte, frana in Val Vigezzo: la Regione stanzia 430mila euro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - enorme tornado al confine tra Piemonte e Lombardia : immagini spaventose [VIDEO LIVE] : Continua ad imperversare il Maltempo al Nord Italia: nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, un grosso tornado ha interessato il Piemonte sud/orientale, al confine con la Lombardia, in provincia di Alessandria tra Gavi, Rivalta Scrivia, Serravalle Scrivia e Castelnuovo Scrivia. Maltempo, enorme tornado nella zona di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Maltempo, grosso tornado in Piemonte nei pressi di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Già la scorsa ...

Maltempo in Piemonte : nubifragio su Torino - interventi in corso [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo Piemonte : forti temporali nella notte tra Astigiano e Alessandrino - allagamenti e disagi : Ondata di Maltempo nella notte in Piemonte: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell’Astigiano, in particolare nel Moncalvese e a Calliano, dove sono caduti alberi e rami sulle strade, e a Costigliole, Castel Boglione e Agliano e alla periferia di Asti. In provincia di Alessandria vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire i disagi provocati dal nubifragio abbattutosi su tutta la provincia: ...