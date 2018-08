Maltempo | danni ingenti all’agricoltura a Frosinone e Latina

Coldiretti : non solo danni - Maltempo salva i grandi laghi a secco : Roma, 31 ago., askanews, - Non solo danni, l'arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco come il Lago Maggiore sceso al minimo storico del periodo e conseguenti limitazioni alla ...

Non solo danni : l’arrivo del Maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco : Non solo danni, l’arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco come il Lago Maggiore sceso al minimo storico del periodo e conseguenti limitazioni alla navigazione. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in occasione dell’allerta della protezione per temporali al Nord, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all’Emilia-Romagna. La percentuale di riempimento del Lago di Idro – sottolinea La Coldiretti – ...

Maltempo - Coldiretti Basilicata : allevamenti in difficoltà e danni alla produzione di pomodoro : danni alle campagne in Basilicata, a causa dell’ultima ondata di Maltempo di agosto che ha colpito, in entrambe le province, con nubifragi e grandinate. La Coldiretti regionale segnala criticità provocate dalle piogge torrenziali lungo la strada comunale “Salandra-Campa” e l’arteria provinciale di collegamento Salandra-Basentana, in provincia di Matera, che risultano interrotte: ciò crea disagio ad almeno tre aziende ...

Maltempo - Copagri : “Danni ingenti per vino - olive - frutta e nocciole” : “L’ondata di Maltempo che ha colpito il Paese negli ultimi giorni, con piogge, grandine e trombe d’aria, ha causato danni consistenti al comparto primario, colpendo seriamente, e in alcuni casi irrimediabilmente, le colture in campo, prossime alla raccolta. Vere e proprie bombe d’acqua si sono infatti abbattute a macchia di leopardo lungo tutta la penisola, non risparmiando nemmeno le isole e danneggiando anche le infrastrutture e le aziende ...

Maltempo - Coldiretti Molise : danni ingenti alle colture : Coldiretti Molise, a seguito dell’ondata di Maltempo sulla fascia costiera, ha chiesto all’Ufficio agricolo di zona (Uaz) di attivare il monitoraggio dell’area per individuare le zone e le colture danneggiate, al fine di quantificare i danni subiti dalle aziende agricole. Secondo una prima ricognizione effettuata dall’organizzazione degli agricoltori, le aree maggiormente interessate si trovano nei comuni di Guglionesi, ...

Maltempo - grandine e nubifragio sul Gargano : camping evacuati e danni alla linea ferroviaria : Il Maltempo continua a fare danni in Italia. Nel Gargano, in provincia di Foggia, violente precipitazioni e chicchi di grandine grandi come noci hanno costretto ad evacuare alcuni camping oltre a creare disagi alla rete ferroviaria. I vigili del fuoco: "Se la situazione non migliora ci saranno enormi problemi".Continua a leggere

Maltempo Calabria : erogati 500mila euro per i danni a Joppolo e Nicotera : Il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, accompagnato dal direttore della Protezione Civile regionale Carlo Tansi e dal Commissario di Calabria Verde Aloisio Mariggiò, ha effettuato un volo di ricognizione in elicottero su Joppolo e Nicotera e sulle aree della costa vibonese colpite da un violento nubifragio nella notte tra venerdì e sabato scorso. Subito dopo è stato raggiunto a terra dal Prefetto di Vibo Valentia Giuseppe ...

Maltempo - grandine e nubifragi : coltivazioni distrutte - milioni di euro di danni : Si aggrava il conto dei danni nelle campagne a causa dell’ultima ondata di Maltempo di un pazzo agosto che ha colpito a macchia di leopardo da nord a sud con grandine e nubifragi che hanno distrutto le coltivazioni prossime alla raccolta: il dato emerge dal bilancio tracciato dalla Coldiretti sugli effetti di una perturbazione anomala che ha spezzato l’estate con milioni di euro di danni e la necessità di avviare le verifiche per la ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni all’agricoltura per centinaia di migliaia di euro : “centinaia di migliaia di euro i danni all’agricoltura nella zona di Sesto Imolese, Medicina e Castel Guelfo, che in un mese e’ stata colpita per ben due volte dal Maltempo, prima con ‘la bomba d’acqua’ del 21 luglio e ieri pomeriggio dalla grandine“: lo ha rilevato Coldiretti di Bologna alla luce di un primo monitoraggio sulle zone colpite dal Maltempo. “Chicchi di grandine della dimensione di ...

Potenza : DANNI DA Maltempo IN DIVERSI CENTRI DELL'AREA NORD : COLDIRETTI SEGNALA DANNI DA MALTEMPO IN DIVERSI CENTRI DELL'AREA NORD DELLA BASILICATA DEL 23 AGOSTO. Lo scorso 23 agosto si sono verificati eventi meteorici estremi, quali piogge violente ed ...

