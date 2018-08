ilfattoquotidiano

: Lucca, le storie di chi partecipa al ‘baratto sociale’ di Altopascio: le panchine dipinte da Edoarda e il parco pul… - fattoquotidiano : Lucca, le storie di chi partecipa al ‘baratto sociale’ di Altopascio: le panchine dipinte da Edoarda e il parco pul… - italianaradio1 : Lucca, le storie di chi partecipa al ‘baratto sociale’ di Altopascio: le panchine dipinte da Edoarda e il parco pul… - italianaradio1 : Ci sono le due signore albanesi che sono venute in Italia per cercare un’opportunità, c’è l’operaio Pasquale... -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Ci sono le due signore albanesi che sono venute in Italia per cercare un’opportunità, c’è l’operaio Pasquale Verrone che rivendica con orgoglio le proprie origini meridionali e poi Mioara Popina, immigrata 23 anni fa dalla Romania che dedica anima e corpo alla Misericordia di, in provincia di. Sono solo alcuni cittadini che fanno parte del piccolo esercito di 15 persone – donne e uomini, giovani e anziani – che nell’ultimo anno hannoto al progetto di “baratto sociale” sperimentato nel 2017 dalla giunta di centrosinistra del Comune di, apripista di misure simili anche in molti altre città toscane. E a coordinarli è Mario Sarti, ex assessore, “Coordinatore del Bene Comune” e conosciuto da tutti in paese per la sua militanza a sinistra: “Il baratto sociale serve essenzialmente per unire l’utile al dilettevole – dice al Ilfattoquotidiano.it mentre ...