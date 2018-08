ilfattoquotidiano

: Lucca, le storie di chi partecipa al ‘baratto sociale’ di Altopascio: le panchine dipinte da Edoarda e il parco pul… - fattoquotidiano : Lucca, le storie di chi partecipa al ‘baratto sociale’ di Altopascio: le panchine dipinte da Edoarda e il parco pul… - italianaradio1 : Lucca, il baratto sociale di Altopascio: né reddito di cittadinanza né di inclusione. “1000 euro per lavori di util… - italianaradio1 : Non è il reddito di cittadinanza sperimentato nella Livorno grillina ma poco ci manca. Nessun centro per l’impiego.… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Non è ildisperimentato nella Livorno grillina ma poco ci manca. Nessun centro per l’impiego e nessuna offerta di lavoro: in cambio del conguaglio economico i beneficiari della misura devono operarsi per azioni a favore del bene comune, come la ripulitura di un parco pubblico o la verniciatura di una panchina nella piazza del paese. Siamo ad, comune di 15mila abitanti al confine tra la provincia die quella di Pistoia, e qui la giunta di centrosinistra targata Partito Democratico da due anni sta sperimentando il cosiddetto “”, una misura di welfare molto simile aldidei governi Renzi e Gentiloni e aldiche è tra i punti principali del programma di governo gialloverde. Ma con una differenza sostanziale: per evitare il puro assistenzialismo la giunta della sindaca Sara D’Ambrosio ha pensato che ...