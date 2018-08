Lucano | Sbloccati i fondi per Riace | ma il Viminale frena | Stiamo

huffingtonpost

(Di venerdì 31 agosto 2018) Dopo aver fatto lo sciopero della fame per salvare il sistema d'accoglienza avviato da anni nel suo paese ed aver ricevuto il sostegno, tra gli altri, anche di Roberto Saviano, che aveva lanciato un appello su Repubblica, il sindaco di, Mimmopensava di aver vinto la sua battaglia. "Lunedì o martedì dovremmo sapere se ci hanno sbloccato i. Informalmente ho saputo di sì ma ancora non c'è nulla di certo", aveva annunciato. Dopo poche ore, però, è arrivata la precisazione di fonti vicine ministero dell'Interno. "Ilnon ha sbloccato ia favore del Comune di", si afferma. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, continua la nota, "sta valutando le controdeduzioni trasmesse dal sindaco. È un passaggio necessario dopo l'accertamento di molte, gravi e diffuse criticità per spese ...