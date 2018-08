Louis Camilleri a Monza su Raikkonen | è un amico e non mi aspetto cambiamenti!

Sergio Marchionne - Ferrari : Louis Camilleri sbaglia aggettivo - il titolo crolla in Borsa : E' bastato un aggettivo sbagliato per far crollare il titolo in Borsa . Esordio tragico quello di Louis Camilleri , successore di Sergio Marchionne in Ferrari. Il nuovo amministratore delegato, ...

F1 : Sergio Marchionne non è più il presidente della Ferrari. John Elkann prenderà il suo posto - Louis Camilleri nuovo CEO : Dopo le tante voci di questa mattina, è arrivata la conferma: Sergio Marchionne non è più il presidente ed amministratore delegato della Ferrari. Una decisione, a quanto si legge dal comunicato ufficiale, dovuta all’aggravarsi dello stato di salute del manager italo-canadese che lo ha obbligato a lasciare i consigli di amministrazione FCA, Ferrari e Chn Industrial. Per questo il nuovo numero uno del Cavallino Rampante sarà John Elkann, già ...

Ferrari : John Elkann presidente al posto di Marchionne. Louis C. Camilleri AD : Di seguito il comunicato ufficiale Ferrari con cui viene annunciata la nomina di John Elkann a presidente in sostituzione del dottor Sergio Marchionne e l’annuncio che sarà proposta la nomina di Louis C. Camilleri ad Amministratore Delegato. Barbara Premoli “Maranello, 21 luglio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Ferrari NV (“Ferrari”) (NYSE/MTA: RACE) riunitosi […] L'articolo Ferrari: John Elkann ...

Ferrari - John Elkann nuovo presidente : sostituisce Sergio Marchionne. Louis Camilleri amministratore delegato : Giornata difficile e fondamentale per Fca e Ferrari . John Elkann è il nuovo presidente della Scuderia di Maranello e Louis Camilleri il nuovo amministratore delegato. Entrambi sostituiscono Sergio ...

