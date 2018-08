“Lontana dall’Italia” Le parole di Laura Pausini spaventano i fan

caffeinamagazine

: @matteorenzi Guarda che se cambi paese, nessuno sentirà la mancanza, tanti oltre ai 15.000 euro sul conto,hai la vi… - veronicatecce : @matteorenzi Guarda che se cambi paese, nessuno sentirà la mancanza, tanti oltre ai 15.000 euro sul conto,hai la vi… - Katia3355 : @meb Lei farà come la Minetti vero? A una certa si nasconderà lontana dall'Italia? Ipocrita! - The_SocialPost : #Diciotti, l'#Ue lontana dall'Italia. Il vicepremier #Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale: -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Un periodo davvero felice per, da sempre una delle cantanti più amate del nostro Paese e molto conosciuta anche all’estero, dove non ha caso si è esibita con successo proprio in questi giorni. Un momento d’oro che la stessa artista ha voluto sottolineare, parlando tanto delle recenti esperienze quanto del suo futuro nel corso di un’intervista rilasciata ad Andrea Laffranchi sulle pagine del Corriere della Sera. “Sono carica a palla per ciò che sto vivendo negli Stati Uniti e in Centro-Sudamerica: mi sento così tanto amata che ho una voce potentissima. E, come spesso succede, più canto e più la voce migliora”. Latornerà in Italia a settembre, debuttando a Milano. Poi, una lunga serie di altri appuntamenti, ben 21, in giro per l’Europa. “Adatto la scaletta del tour in base alla nazione in cui mi trovo e sto pensando a ...