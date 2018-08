“Lo stupro? Non è stato l’immigrato!” Ecco cosa è successo davvero a Milano

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 agosto 2018) Quel che appare scontato non sempre lo è. Dopo essersi visto recapitare una denuncia per molestie e abusi, aver ricevuto la notifica di un arresto ed essersbattuto su tutte le prime pagine dei giornali con i soliti titoli-slogan da ‘immigrato violenta ragazzina’, un uomo di 40 anni (cingalese) può tornare alla sua vita di sempre. Sì, perché il reato non ècommesso. Per il pm che ha indagato sul caso il fatto non sussisterebbe e sarebbe avvenuto: “Fuori dai casi previsti dalla legge”. Il pm diFrancesco Cajani ha giustificato così la scarcerazione dell’uomo, originario dello Sri Lanka, arrecon l’accusa di aver abusato di una 14enne all’inizio di questa settimana. L’uomo non è perseguibile. La ragazzina, una 14enne congolese, era stata affidata tempo fa ad una comunità dalla quale era fuggita e si era ritrovata ...