Lo sciopero dell' Ilva e l' ora legale Di cosa parlare a cena

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Diciotti - sciopero della fame a bordo sospeso<br>Moavero : "da Ue ci aspettavamo di più" : 15.20 - I migranti a bordo della nave Diciotti hanno sospeso lo sciopero della fame e dalle 15 di oggi sono riprese le visite mediche a bordo. A spiegarlo è il contrammiraglio Gaetano Martinez, comandante della direzione marittima della Sicilia Orientale.14.50 - Non saranno prese decisioni al tavolo tecnico sui migranti in corso a Bruxelles oggi: si parla del caso della nave Diciotti della Guardia costiera italiana carica di profughi, ...

Diciotti : Salvini : sciopero della fame? Milioni di italiani soffrono tutti giorni : Dura reazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla notizia che i migranti bloccati in porto a Catania hanno iniziato lo sciopero della fame. "Immigrati della Diciotti in sciopero della fame? Facciano come credono. In Italia vivono 5 Milioni di persone in povertà assoluta (1,2 Milioni di bambini) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio dei buonisti, giornalisti e compagni vari. Prima gli ...

