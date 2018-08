L’Italia ha detto no all’ennesimo ‘esercito’ europeo E stavolta ha ragione

Ue - ira di Oettinger : « L’Italia non versa 20 miliardi - ma 3 (netti). È una farsa» Ecco cosa ha detto Di Maio : il video : La risposta del Commissario Ue alle minacce del governo di tagliare i fondi: «Roma non versa affatto 20 miliardi l’anno, ma 3 netti». E anche da Merkel arrivo lo stop ai ricatti

“Ma davvero lo ha detto?”. Salvini - la ‘provocazione’ choc del vicepremier. Criticata aspramente ma anche osannata. E L’Italia si divide : Non tende a placarsi lo choc provocato dall’ultima provocazione di Matteo Salvini via social “Tanti nemici, tanto onore!”, ‘cinguetta’ il vicepremier e ministro dell’Interno postando un articolo di stampa che riporta notizia dei vari attacchi subiti nei giorni scorsi, dai settori cattolici a quelli della sinistra. Un tweet che richiama il ‘Molti nemici, molto onore” di Benito Mussolini e ...

Hockey su pista - Europei 2018 : L’Italia va a caccia del podio contro la Francia - Verona e compagni sfidano i fratelli Di Benedetto : Il Portogallo resta tabù per l’Italia, che oggi si gioca il terzo gradino del podio agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Mentre i tifosi attendono la finale più attesa tra i padroni di casa e i cugini lusitani, il preludio sarà caratterizzato dalla sfida per il terzo posto, che vedrà di fronte gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti e la Francia , sconfitta nettamente in semifinale dalla Spagna. La Nazionale ...

Migranti - Merkel : “Accordo con Roma non era possibile. Conte ha detto che L’Italia è stata lasciata sola a lungo” : “Un accordo con l’Italia non era possibile. l’Italia vuole prima ottenere una riduzione dei Migranti che arrivano in quel Paese. Il premier (Giuseppe Conte, ndr) ha detto che hanno l’impressione di essere stati a lungo piantati in asso“. Così Angela Merkel, in un’intervista alla tv Zdf, ha spiegato l’esito del vertice Ue di giovedì e venerdì scorsi, quando Berlino e Roma non hanno raggiunto un’intesa sui cosiddetti ...