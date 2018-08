L' Indice del settore telecomunicazioni continua sulla scia ribassista rappresentata da

Seduta molto negativa per l'Indice del settore costruzioni italiano - -2 - 27% - : Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha chiuso la giornata a quota 29.589,58 ...

Analisi Tecnica : Indice Athex Composite del 31/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Scivola il principale indice di Atene , che si posiziona a 731,28 con una discesa dell'1,14%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 728,04 e successiva a ...

Analisi Tecnica : Indice Micex del 31/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il principale indice di Mosca , che si attesta a 2.328,04. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'...

Rally per l'Indice italiano delle azioni siderurgiche - +1 - 82% - - brilla Tenaris : Teleborsa, - Guizzo per l'indice siderurgico a Piazza Affari che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 38.695,71 con ...

Rally per l'Indice italiano delle azioni siderurgiche - +1 - 82% - - brilla Tenaris : Guizzo per l' indice siderurgico a Piazza Affari che non si cura dell'andamento in rosso dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 38.695,71 con uno scatto ...

Seduta molto negativa per l'Indice del settore telecomunicazioni - -2 - 60% - : Teleborsa, - Rosso per il comparto telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a quota 11.

Seduta molto negativa per l'Indice del settore telecomunicazioni - -2 - 60% - : Rosso per il comparto telecomunicazioni in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto la giornata a quota 11.728,1 con ...

Analisi Tecnica : Indice Nikkei 225 del 31/08/2018 : Chiusura del 31 agosto Sostanziale invarianza per l' indice nipponico , che archivia la seduta con un -0,02%. Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della ...

L'Indice italiano delle azioni siderurgiche continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi - -5 - 12% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per L'Indice siderurgico a Piazza Affari, mentre mostra un'intonazione debole L'Indice EURO STOXX. L'Indice italiano delle azioni siderurgiche scivola a quota 38.269,85 ...

L'Indice italiano delle azioni siderurgiche continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi - -5 - 12% - : Scambi al ribasso per l' indice siderurgico a Piazza Affari , mentre mostra un'intonazione debole l' indice EURO STOXX . L' indice italiano delle azioni siderurgiche scivola a quota 38.269,85 in ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 30/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove in territorio negativo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 20.594, con un calo dello 0,80%. Attesa per il resto della seduta un'estensione ...

Analisi Tecnica : Indice DAX-30 del 30/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove verso il basso il principale indice di Francoforte , che si posiziona a 12.507 con una discesa dello 0,44%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista ...

Si muove in territorio negativo l'Indice del settore telecomunicazioni - -1 - 23% - : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto telecomunicazioni in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 11.

Si muove in territorio negativo l'Indice del settore telecomunicazioni - -1 - 23% - : Scambi negativi per il comparto telecomunicazioni in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 11.975,32, in ...