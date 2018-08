L' inchiesta sul caso Diciotti passa a Palermo | trasmessi gli atti al tribunale dei

Bosnia - Paraga libero : inchiesta a Milano sull’omicidio dei tre volontari italiani : Hanefija Prijic, il comandante Paraga, è libero. Ma la magistratura resta sulle sue tracce. L’ex capo delle milizie paramilitari Bosniache, scarcerato martedì dopo aver scontato la pena comminata per la strage di Gornji Vakuf in Bosnia, in cui persero la vita tre volontari italiani, è stato espulso dall’Italia. Ma la procura di Milano ha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti, per chiarire chi effettivamente abbia sparato a ...

Protezione Civile Livorno - inchiesta sul metodo dell’ex capo : “Bandi su misura e esclusione dei concorrenti degli amici” : “Dobbiamo incontrarci così brindiamo all’alluvione”. Era l’imprenditore Emanuele Fiaschi a ridacchiare con un collega viareggino: sapeva che gli appalti erano cosa sua, era sicuro di aggiudicarseli, di avere un lasciapassare. Secondo la Procura quel lasciapassare era Riccardo Stefanini, la persona giusta. Per ruolo, innanzitutto: era il coordinatore della Protezione Civile e quindi era colui che doveva decidere gli affidamenti dei servizi ...

Livorno - inchiesta sulla Protezione Civile. Al telefono dicevano : “Brinderemo all’alluvione” : A Livorno come a L’Aquila per il terremoto, al telefono c’era chi si diceva pronto a brindare per l’alluvione del settembre 2017: “Ci siamo allarmati quando da alcune intercettazioni abbiamo sentito dire da alcuni imprenditori ‘Brinderemo all’alluvione'”. Lo ha detto il capo della squadra mobile di Livorno Salvatore Blasco illustrando con il questore Lorenzo Suraci le indagini dirette dalla procura che hanno portato ...

L'incubo di Agitu : minacce e insulti La procura ha aperto un inchiesta : stalking aggravato da odio razziale : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Flavia Pedrini Invio mail Redattrice della Cronaca di ...

Diciotti - l'inchiesta : «Noi - violentati». Scafisti inchiodati dalle carte. Anteprima sul Messaggero Digital : ROMA Un nome è rimasto scolpito nella loro memoria, i volti invece sono tanti. Impossibili da dimenticare. «Ci trattavano come merce. Ricordo che quello che organizzava i viaggi si...

Marco Travaglio sull'inchiesta contro Salvini : "Ha fatto di tutto per farsi indagare. Rischia di guadagnare l'aureola del martire" : "Chi s'illude di lucrare vantaggi politici cavalcando l'indagine su Salvini resterà presto deluso". Parola di Marco Travaglio, direttore de Il fatto Quotidiano, che oggi dedica il suo editoriale all'inchiesta per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale ai danni del ministro dell'Interno, per i fatti della nave Diciotti.L'iscrizione del vicepremier [...] dimostra che in Italia esiste ancora una magistratura indipendente ...

Atac : inchiesta bus in fiamme - tutto sull'ipotesi sabotaggi : Nell'Atac diventata terreno di caccia per predatori affamati di appalti e abusi , dalla truffa su gomme e manutenzioni ai bus elettrici lasciati a marcire, dalla parentopoli alla new entry dei ...

Autista guida il bus guardando un video sul telefonino. L'Atac avvia un'inchiesta interna : L'Autista del bus guarda un video. Non sul divano di casa o al pc, ma con il volante tra le mani. Scorrono le immagini, film, serie tv o altro non è chiaro, forse una clip musicale, sullo smartphone ...

Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova : Roberto Ferrazza, che aveva autorizzato i lavori di ristrutturazione del ponte, è stato giudicato in conflitto di interessi: per la stessa ragione ha lasciato la commissione anche Antonio Brencich The post Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova appeared first on Il Post.

Il ministro dei Trasporti ha revocato l’incarico al presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha revocato l’incarico al presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova Roberto Ferrazza, giudicato in conflitto di interessi. Ferrazza, infatti, aveva già fatto parte della commissione che aveva autorizzato i lavori di ristrutturazione The post Il ministro dei Trasporti ha revocato l’incarico al presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova appeared first on ...

Sulla Diciotti potrebbe essere aperta davvero un'inchiesta per sequestro di persona : L'ipotesi di reato di sequestro di persona piomba sul caso 'Diciotti', la nave della Guardia costiera, approdata al porto di Catania nella tarda serata di lunedì, con a bordo i 177 migranti cui è stato impedito di toccare terra, con l'ok allo sbarco dato infine da Matteo Salvini solo per i 29 minori presenti. A indicarla il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio, a sorpresa, con ...

Genova : nuovi rilievi sul greto del Polcevera.Tempi lunghi per l'inchiesta : I consulenti della procura di Genova sono al lavoro nei luoghi dove è crollato il ponte Morandi. l'inchiesta giudiziaria potrebbe richiedere tempi lunghi proprio per accertare le cause del crollo del ...

Calcio : 'niente donne in curva' - Figc apre inchiesta sul volantino degli ultras laziali : ... come prendiamo le distanze da quei laziali che con questi gesti non si ricordano che sono stati messi al mondo da una Donna". Intanto il volantino, a firma dei capi ultrà biancocelesti, è alla base ...

Lazio - la Procura federale apre un’inchiesta sul caso dei volantini in Curva Nord : La Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Pecoraro ha deciso di aprire un fascicolo in merito ai volantini apparsi in Curva Nord La Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Pecoraro ha aperto un’inchiesta sul caso del volantino comparso nella Curva Nord della Lazio, in occasione della partita con il Napoli, con il quale si invitavano le donne a non occupare le prime dieci file del settore dell’Olimpico. ...