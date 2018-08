“L’ho incontrato…” Chicco Nalli rompe il silenzio sul nuovo amore di Tina Cipollari

caffeinamagazine

: @felice_chi L’ho incontrato io, gli ho chiesto dove andasse ha risposto che andava via di casa perché il suo padrone non capisce un cazzo - RaffaelePirozz1 : @felice_chi L’ho incontrato io, gli ho chiesto dove andasse ha risposto che andava via di casa perché il suo padrone non capisce un cazzo - HEAVYDIRTYTAE : quando io l'ho incontrato in aeroporto non voleva ne foto ne niente rip - Thepissedcat : @pierrotriste @SoniaGrotto Me lo chiedo anche io, siamo alla frutta! Uno dei due l’ho incontrato alla stazione (non… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Ormai non è una novità: dopo la separazione daha uncompagno. La Vamp di Uomini e Donne e opinionista storica della trasmissione di Maria De Filippi ha ritrovato l’dopo la fine del suo matrimonio con l’hair stylist dei vip. Si tratta di Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. Inizialmentemanteneva riserbo assoluto sulla sua nuova storia, dunque si sono scatenati rumor infiniti. Qualcuno pensava a un ritorno di fiamma con l’ex e addirittura a una quarta gravidanza. A inizio estate il settimanaleaveva pizzicato la Vamp di Uomini e Donne in vacanza con l’ex marito e i tre figli. In quell’occasione l’opinionista mostrava delle curve più pronunciate, quindi è sorto subito il gossip su una sua presunta dolce attesa insieme a quello che la rivoleva ‘in love’ con. Entrambe le ...