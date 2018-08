L' ex Ministro degli Esteri Franco Frattini a Scicli

Ministro degli Esteri tedesco critica politica commerciale estera USA - : "Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina è qualcosa che non solo ci infastidisce, ma riguarda anche noi… Un'ulteriore escalation porterà inevitabilmente danni anche all'economia ...

Salini contro Toninelli : 'E' il Ministro degli slogan' : L'europarlamentare del territorio in difesa del territorio contro il ministro espressione del territorio. Massimiliano Salini d'attacco, Danilo Toninelli nel mirino. Fronte d'accusa: le posizioni del ...

Austria - Putin ha ballato con il Ministro degli Esteri austriaco - : Il presidente russo Vladimir Putin ha ballato con il ministro degli Esteri Austriaco Karin Kneissl, durante i festeggiamenti del suo matrimonio. Lo riferiscono i media Austriaci. Le varie foto ...

Ponte Morandi - la lezione del Ministro leghista Centinaio ai grillini : 'Prima degli annunci...' : 'Bisogna ragionare prima di fare annunci. Su Genova è sbagliato seguire la piazza'. Il ministro del Turismo leghista Gianmarco Centinaio marca la differenza con gli alleati del Movimento 5 Stelle , i ...

In Austria polemiche per l'invito a Putin al matrimonio del Ministro degli Esteri - : "Prima di tutto si tratta di una festa privata e una visita privata, non significa alcun cambiamento della posizione della politica estera Austriaca", ha detto il rappresentante del ministero degli ...

Salvini - "La 'ndrangheta è una schifezza"/ Il Ministro degli Interni strappa applausi in Calabria : Salvini, "La 'ndrangheta è una schifezza". Il Ministro degli Interni strappa degli applausi in Calabria a San Luca di fronte all'impegno per le elezioni comunali nel futuro.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Difesa degli animali - Brigitte Bardot contro il Ministro dell’Ecologia : “Rammollito e codardo” Lui : “Manipolatrice” : “Rammollito, codardo e buono a nulla”: queste sono le parole con cui l’attrice Brigitte Bardot ha apostrofato il ministro dell’Ecologia Nicolas Hulot. La star e modella francese, oggi impegnata nella Difesa degli animali, ha rimproverato il ministro francese di non aver vietato l’uso di trappole crudeli nella caccia – che fanno strage di allodole e rondini – e di aver autorizzato l’uccisione di 40 ...

Etiopia-Eritrea : Ministro degli Esteri eritreo Saleh in visita ad Addis Abeba : La dichiarazione prevede cinque "pilastri": la fine dello stato di guerra fra i due paesi; la ripresa della cooperazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza; la ripresa delle ...

Il Ministro greco per la Protezione civile si dimette per la gestione degli incendi che hanno messo in ginocchio il Paese : Ha rassegnato le dimissioni Nikos Toskas, ministro aggiunto per l'ordine pubblico e la Protezione civile. La decisione è sopraggiunta in seguito alle numerose critiche ricevute per la gestione dell'incendio che a fine luglio, ad est della capitale Atene, ha causato ben 88 morti e centinaia di sfollati.Il premier Alexis Tsipras ha fatto sapere in una nota di aver accettato la decisione di Toskas. Il suo incarico è stato ...

Il bluff del Ministro Di Maio : spaventare Mittal perché riduca il numero degli esuberi : Il vice premier sarebbe soddisfatto degli investimenti ambientali, ma questi sono meno spendibili con gli elettori Le gigantesche ciminiere dell'Ilva continuano a fumare lente, nella notte di Taranto, ...

Boris «squatter» non lascia la super residenza riservata al Ministro degli Esteri : Caso a Londra, ira delle opposizioni sull’ex ministro degli Esteri Johnson. L’imbarazzo del successore

Buoni pasto degli statali - bar e supermercati non accettano più i ticket Qui!. Il Ministro Bongiorno : 'Intollerabile' : Un vero e proprio 'pasticcio', con i dipendenti pubblici che non possono più utilizzare i loro Buoni pasto perché bar, ristoranti e supermercati non accettano più pagamenti con i ticket del gruppo Qui!...

Usura bancaria : indagato a Campobasso il Ministro degli Affari europei - Savona : I fatti riguardano l’epoca in cui il ministro era al vertice di Unicredit. L’indagine riguarda la realizzazione di parchi eolici di Molise, Puglia e Campania

Paolo Savona - il Ministro degli Affari Europei indagato dalla procura di Campobasso : Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona è indagato a Campobasso per usura bancaria, l’applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge, nell’inchiesta della pm Rossana Venditti sui parchi eolici di Molise, Puglia e Campania. Il nome del ministro compare nell’atto della procura di Campobasso relativo alla richiesta di sei mesi di proroga dei termini di durata delle indagini preliminari. A lui, i magistrati ...