L’eruzione del vulcano Tambora contribuì alla disfatta di Napoleone a Waterloo

(Di venerdì 31 agosto 2018) Una ricerca condotta da Matthew Genge, dell’Imperial College di Londra, pubblicata su “Geology“, ha concluso che le ceneri dell’eruzione del, in Indonesia, contribuirono indirettamentesconfitta di, nel 1815. Come noto e accertato, pioggia e fango aiutarono gli eserciti Alleati a sconfiggere l’imperatore francese: ebbene, 2 mesi prima della celeberrima battaglia, in aprile, si verificò una violenta eruzione vulcanica che provoco nell’immediato la morte di 12mila persone e successivamente quella di 80mila, a causa delle carestie conseguenti. L’eruzione è ben nota per l’aver determinato cambiamenti climatici a livello mondiale. Genge ha scoperto che le ceneri che fuoriescono dai vulcani, cariche elettricamente, possono generare un “corto circuito” nell’elettricità della ionosfera, ...