Lenovo annuncia lo Yoga Book C930 e il Thinkpad X1 Extreme : In occasione del proprio evento pre-IFA Tech Life, Lenovo ha presentato una serie di nuovi device tra cui il Thinkpad X1 Extreme e lo Yoga Book C930 dotato, in sostituzione della classica tastiera fisica, di un display secondario di tipologia e-paper. Lenovo Yoga Book C930 La gamma di laptop consumer di livello premium Lenovo Yoga offre alta qualità, innovazione e intrattenimento immersivo per gli utenti in mobilità che desiderano avere al ...

Lenovo Yoga C630 : annunciato il primo PC con Snapdragon 850 : Lo Snapdragon 850 è stato annunciato ufficialmente diversi mesi fa e, sia Qualcomm che Microsoft, avevano dichiarato di essere soddisfatti del processore in quanto appositamente realizzato per Windows 10 on ARM. Come trapelato da numerose indiscrezioni, ecco che all’IFA 2018 Lenovo ha presentato il primo dispositivo in assoluto dotato del nuovo chip e ha deciso questa volta di introdurlo in un prodotto appartenente alla famosissima gamma ...