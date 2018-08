Legionella | morti due turisti in Trentino | la procura apre un fascicolo

Legionella : due anziani morti in Trentino - l’Asl avvia accertamenti : Un uomo e una donna rispettivamente di 84 e 82 anni, turisti, sono deceduti all’ospedale Santa Chiara di Trento per un’infezione dovuta al batterio della Legionella. Alloggiavano in due strutture ricettive dell’altopiano della Paganella, secondo quanto riportato dal Giornale del Trentino. L’Azienda sanitaria provinciale ha escluso una situazione di emergenza, ed ha avviato accertamenti sul contagio prelevando campioni ...

Legionella - 2 turisti morti in Trentino : 12.57 Due anziani turisti, un uomo e una donna di 84 e 82 anni, sono morti negli ultimi giorni all'ospedale Santa Chiara di Trento per un'infezione da Legionella. Le due persone alloggiavano in due strutture ricettive dell'altopiano della Paganella. L'Azienda sanitaria provinciale ha avviato accertamenti sul contagio prelevando campioni d'acqua nella zona. I sanitari escludono situazioni di allarme. La Procura di Trento intanto ha aperto un ...

Legionella - 3 morti in 3 giorni : un paese in preda alla psicosi : La bara di legno chiaro è lì, in mezzo alla navata della chiesa di San Nazaro e Celso. Dentro c'è Eden Stocchi, che era campata fino a 94 anni attraversando i secoli e le fatiche, ammazzata in una ...

Tre morti per Legionella nel Milanese. L'assessore regionale : "Situazione critica e complessa" : Continua a salire il bilancio delle vittime dell'emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'altra donna è deceduta oggi per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. L'anziana aveva 84 anni ed era ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi.Già dopo la morte del ...