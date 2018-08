'Lega nazionale' in pole per nuovo nome : Sarà 'Lega nazionale' - al momento il nome più gettonato - o prevarrà un altro nome ancora: ma è ormai conto allo rovescia per la nuova Lega . Con Salvini che punta a costruire un soggetto nuovo, le ...

L'Ultima giornata del Festival nazionale di Legambiente. Una notte bianca per salutare la trentesima edizione a ritmo reggae : ore 22,30 Area Spettacoli " Alborosie + Quartiere Coffee. Dettagli Categoria: ATTUALITÀ Pubblicato: 19 Agosto 2018 Visite: 3 Avanti

Crollo ponte Genova : la Lega nazionale per la Difesa del Cane nella zona rossa : La tragedia del ponte Morandi crollato a Genova ha inevitabilmente coinvolto anche gli animali che popolano quella parte della città. Oltre 600 persone sono infatti rimaste sfollate dopo l’evacuazione dei palazzi che sorgono sotto il ponte, e molte di loro hanno animali domestici. La Sezione locale di LNDC si è subito resa disponibile per dare sostegno e conforto a queste famiglie e ai loro compagni di vita a 4 zampe. “Da quello che ci risulta, ...

Legambiente : serve una legge nazionale contro l’usa e getta non compostabile : “Basta prodotti usa e getta in plastica. L’Italia si impegni sempre di più nella lotta al marine litter e al contrasto dell’inquinamento da plastica mettendo al bando anche le stoviglie monouso che, se non riciclate in modo corretto, finiscono per inquinare mare e oceani. Sull’esempio delle Isole Tremiti, bisogna continuare a replicare su tutti i territori ordinanze ad hoc e arrivare ad una legge nazionale contro ...

La settima giornata del festival nazionale di Legambiente : Ore 00,45 Area Spettacoli " Madsoundsystem djset Ore 00,45 Uliveto " I pilastri che reggono il nostro universo. Osservazione del cielo con Marco Monaci astrofisico, partenza dopo il concerto dallo ...

Il governo M5S-Lega alla Festa nazionale dell’Unità : Roberto Fico e Giancarlo Giorgetti accettano l’invito del Pd : Il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti parteciperanno alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna e si confronteranno con alcuni esponenti di spicco del Partito Democratico.Continua a leggere

Sempre più calcio internazionale su DAZN : ecco la Coppa di Lega inglese : Arriva anche la Coppa di Lega inglese ad arricchire l'offerta di calcio internazionale targata DAZN L'articolo Sempre più calcio internazionale su DAZN: ecco la Coppa di Lega inglese è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Legambiente : a Giuseppe Bombino il Premio Nazionale “Ambiente e Legalità” 2018 : Giuseppe Bombino, fino a qualche giorno fa Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, è stato insignito del Premio Nazionale “Ambiente e Legalità” istituito da Legambiente e Libera. Il riconoscimento gli è stato conferito nel corso della rassegna “Festambiente” che si svolge dal 10 al 19 agosto a Rispescia, Grosseto. A Giuseppe Bombino, Ricercatore e Docente dell’Università Mediterranea, è stato consegnato il prestigioso ...

#Festambiente30 : 'La seconda giornata del festival nazionale di Legambiente' : ore 22,30 Area Spettacoli " Mario Biondi. Dettagli Categoria: AMBIENTE Pubblicato: 11 Agosto 2018 Visite: 5 Avanti

Santori (Lega) : “Insultato e minacciato da responsabile nazionale rom” : Roma – “Ho ricevuto insulti e minacce dal rappresentante legale dell’associazione Nazione Rom solo per aver dato voce ai cittadini e alle loro legittime preoccupazioni. Ingiurie, rivolte anche al ministro dell’Interno Matteo Salvini dallo stesso soggetto, che ho prontamente denunciato ai Carabinieri” lo dichiara in una nota Fabrizio Santori esponente romano della Lega per Matteo Salvini Premier che sarà assistito dall’Avv. Marco ...

Figc : Lega nazionale Dilettanti con Sibilia per l’assemblea : Conferma unanime dal consiglio direttivo della Lega Dilettanti della deLega al presidente, Cosimo Sibilia, per le azioni che condurrà insieme con Lega Pro, Aic e Aia, per la convocazione dell’assemblea elettiva della Figc. Il consiglio, informa la Lnd, ha auspicato “una rapida soluzione ed il ripristino della rappresentatività democratica, nel rispetto dell’istanza depositata dal 73% della base elettorale che chiede di ...

ANGI e Legambiente insieme per i giovani al Festival Internazionale di Ecologia : ANGI in collaborazione con Legambiente sarà uno dei protagonisti del Festival Internazionale di Ecologia, Solidarietà e Cultura per promuovere attivamente la formazione dedicata ai giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’imprenditoria civile. In merito alla manifestazione, ANGI in collaborazione con il Gruppo Editoriale Italiano, ha offerto 4 Borse di Studio per partecipare alla prestigiosa “SUMMER SCHOOL” di ...

Pd - Antoci riconfermato responsabile nazionale Legalità : ... Angelo Rughetti Coesione e Fondi Ue: Michela Giuffrida Commercio: Cristiana Canosa Cultura, Editoria: Roberto Rampi Diritti Civili: Sergio Lo Giudice Economia: Marco Leonardi Economia circolare: ...

Corleone - campo di volontariato nazionale di Legambiente : educazione ambientale e sostenibilità - ma anche Legalità : ... domenica 29, ; dibattito organizzato in collaborazione con la CGIL e la Camera del Lavoro di Corleone sul tema dello sfruttamento dei migranti nel mondo agricolo ed il contrasto al fenomeno del ...