L' economia italiana rallenta e lo spread sfiora i 300 punti

Ritorno alla Lira : Vantaggi e svantaggi per l'economia italiana. : In Italia si dibatte sul fatto che il Ritorno alla Lira possa essere un'ancora di salvezza facendoci tornare ad avere un'economia florida basata sull'industria e sulla produzione manifatturiera. Ma ...

G7 - nessuno cresce. Ma l'economia italiana va più lenta degli altri : Frenata generale per l'economia globale legata agli effetti della guerra dei dazi. Ma per l'Italia la situazione pesa più che per gli altri stati

G7 - nessuno cresce. Ma l’economia italiana va più lenta degli altri : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria L’economia italiana rallenta. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) l’Italia è l’unico paese del G7 a mostrare un trend di crescita negativo. Il dato è relativo al trimestre aprile-giugno. Un rallentamento che, per quanto “marginale”, come lo definisce l’organizzazione parigina, era già stato preannunciato a luglio ...

Perché l'economia italiana preoccupa i big della finanza : Dal Wall Street Journal a Moody's il timore dello sforamento del deficit crea incertezza intorno al Paese. Ecco cosa si rischia

L'economia italiana rallenta - il calo dell'export dell'export : L'indice 'spia' sull'andamento economico «continua a registrare flessioni, segnalando il proseguimento dell'attuale fase di contenimento dei ritmi di crescita economica». Secondo le indicazioni ...

Un’economia italiana più aperta e internazionale? Ri-partiamo dai territori : "In Italia si sta bene, in Italia si sta male...si sta bene si sta male si sta come si sta" era il ritornello di una canzone dell'attore Paolo Rossi di diversi anni fa. Ma insomma quanto è attrattivo il nostro Paese dal punto di vista economico? Quanto si sta bene o si sta male?Dibattito riacceso in questi giorni alla luce dei primi provvedimenti del governo volti a rendere più "responsabile" l'utilizzo delle agevolazioni da parte ...

Moscovici e Tria in cerca di "soluzioni comuni" per l'economia italiana : I mercati finanziari europei mostrano una tenuta ai rischi che gravano sull'economia globale 'mentre gli spread tra i titoli di Stato dell'Eurozona restano su una dinamica di riduzione, con

Moscovici e Tria in cerca di soluzioni comuni per l'economia italiana : Il Commissario Europeo agli Affari Economici ha spiegato: "continueremo il dialogo: domani 13 luglio vedrò il Ministro dell'economia Giovanni Tria , a margine dell'Ecofin e proseguiremo i colloqui ...

Cottarelli a Brindisi per presentare 'I sette peccati capitali dell'economia italiana' : Deriva soprattutto da sette gravissimi errori che il sistema dell'economia italiana continua a commettere. Sono i peccati capitali dell'economia italiana: l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa ...

Istat : frena di nuovo l'economia italiana : L'indicatore anticipatore evidenzia una nuova decelerazione, consoli-dando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia. Il quadro internazionale Il quadro economico ...

Frena l'economia italiana : L'indicatore anticipatore evidenzia una nuova decelerazione consolidando uno scenario di conteni-mento dei ritmi di crescita dell'economia. Non solo un'economia debole, ma anche redditi più bassi ...