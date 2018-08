Le stelle mondiali del calcio approdano nel goriziano per l'International Charity Football Match : Con questa edizione dell'evento raccoglieremo fondi che aiuteranno i bambini e i giovani in Slovenia e nel mondo: la gioventù ha dei sogni, aiutiamola a realizzarli". L'evento sarà trasmesso in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle : Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di Ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione ...

Mondiali - Croazia-Inghilterra : probabili formazioni - Kane e Modric le stelle più attese : Croazia-Inghilterra è la seconda semifinale dei Mondiali Russia 2018 [VIDEO] e si giochera' mercoledì 11 luglio con fischio d'inizio alle ore 20. Un match dai pronostici difficili e tutto da re, tra due formazioni che hanno grande qualita' e che mirano chiaramente a conquistare la finale. Giocheranno, tra l'altro, conoscendo gia' il nome dell'altra finalista, che sara' una tra Francia e Belgio, in campo il giorno precedente. Sembrano esserci ...

Mondiali 2018 Russia - i numeri delle due stelle - cadenti - : Messi cammina - Ronaldo rallenta sul più bello : Messi cammina. Ronaldo si spegne sul più bello. E dalla Russia sono ora pronti due voli aerei per le due superstar che hanno segnato gli ultimi dieci anni di calcio. Due fenomeni. Macchine da gol ...

Mondiali Russia 2018 : per gli ottavi di finale le stelle sono pronte a brillare : Dopo ben 48 partite della fase a gironi, eccoci arrivati alla fase calda di questo mondiale russo, quella dell'eliminazione diretta che inizia oggi con le prime due partite degli ottavi di finale: Francia-Argentina e Uruguay Portogallo. I gironi hanno sentenziato le 16 squadre che d'ora in poi dovranno affrontarsi per avvicinarsi sempre più alla meta tanto ambita, ma sembra che qualcuno possa avere la strada più spianata di altri in questo lungo ...

Quel rigore di Baggio - finito tra le stelle. E altre favole mondiali : Conta il pensiero, dicono. E visto che l’Italia ai mondiali non c’è, noi ci prendiamo Quello. Se non ci basta il pensiero, ci recuperiamo un sogno, oppure un ricordo, che a volte è la stessa cosa. Ecco, favole mondiali, 60 storie incredibili per bambini e bambine dai 6 ai 60 anni di Furio Zara (Baldini+Castoldi, 192 pagine, 20 €) è un libro di sogni e ricordi. Un libro da leggere con un pallone a fianco. Un pallone da accarezzare e ...

Mondiali Russia 2018 - Beiranvand dalle stalle alle stelle : il portiere che ha parato il rigore a Ronaldo : Quando ognuno di noi ha un sogno deve fare di tutto per portarlo avanti, lottare e realizzarlo. Sono queste le parole che hanno costituito la vita di Beiranvand , portiere dell' Iran, che ieri sera ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Croazia ai raggi X. Una parata di stelle con le spalle al muro : spalle al muro e con la qualificazione a rischio, la Croazia si affida alle sue stelle e lo farà a partire dalla sfida di giovedì sera a Trieste contro l’Italia. Un match valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019 e che è davvero decisiva per la formazione di coach Anzulovic, che si trova incredibilmente all’ultimo posto del girone e con una sola vittoria all’attivo. Proprio l’ultimo successo ...