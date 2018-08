Le persone da unfolloware sui social

vanityfair

: Devo unfolloware un sacco di persone - mathiasgdrz : Devo unfolloware un sacco di persone - exoplanetzyx : Scusa ma se ti ritrovi questi coreani in tl, significa che segui persone che li twittano/ritwittano. In quel caso p… - purple_taetaee : @vdmstateofmind una cosa è che dici che non ti piace il kpop e che non lo seguie non vuoi avere i cantanti in tl, m… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Per ogni vero amico che seguite sui, ce n’è almeno un altro di cui potreste fare decisamente a meno. Su Facebook e Instagram lepubblicano il meglio della loro vita, ma questo non deve trasformarsi in energia negativa per voi. Apriamo il capitolo ex. A meno che non sia diventato il vostro migliore amico e che sia finita bene e di comune accordo, che motivo c’è di sorbirsi le sue foto e della sua nuova ragazza felici in giro per il mondo? Così come la sua ex o le amiche della sua ex. Si sa, i circoli sono sempre molto stretti e su Facebook ci si ritrova tutti facilmente. Magari non sbagliano mai un outfit (da cui voi prendete ispirazione), ma poi si comportano come delle vipere. Quindi, la soluzione è eliminare il problema alla radice con un semplice click: unfollow. Tanto, a meno che non abbiano scaricato una delle applicazioni che vi consentono di vedere chi ...