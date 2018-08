Le dimissioni di Nicolas Hulot il nodo del progetto europeo di sviluppo sostenibile

huffingtonpost

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il presidente Macron si è candidato a guidare un rilancio dell'Unione Europea:per il quale non sembra, al momento, godere di forti sostegni negli altri Paesi europei, mentre sembrerebbe in calo di consensi anche in patria. La coincidenza fra la lunga recessione economica e le difficoltà politiche, di credibilità e fiducia, dell'Europa non è puramente temporale; l'Europa ha perso la spinta propulsiva della crescita del benessere e dell'inclusione sociale che aveva contribuito ad assicurare per decenni. La chiave del rilanciodovrebbe quindi essere un nuovodi, in grado di promuovere un miglior benessere, più esteso e inclusivo, per i cittadini europei.La globalizzazione del tradizionalesta, infatti, incontrando ostacoli climatici, di risorse disponibili e di capacità di inclusione sociale. ...