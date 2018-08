Lazio | Peruzzi | Per noi | peggior girone possibile Ora dobbiamo iniziare a fare

Sorteggi Europa League - Peruzzi parla a nome della Lazio : “non certo fortunati” : Sorteggi Europa League , Peruzzi ha commentato il girone della Lazio , non certo un raggruppamento facile per Inzaghi e soci “Guardando gli altri penso che il nostro girone sia il più difficile. Il Marsiglia sicuramente è una buona formazione con ottimi elementi, anche l’Eintracht è forte: ci aspetta un girone tosto”. E’ il commento del club manager della Lazio , Angelo Peruzzi , al Sorteggi o di Europa League avvenuto a ...

La Lazio e Milinkovic si divertono sui kart - ma è Peruzzi il più veloce : ROMA - Prima di corsa sul campo, poi in pista. Doppia seduta particolare per la Lazio nel ritiro tedesco di Marienfield , dove al mattino i biancocelesti si sono allenati agli ordini di Simone Inzaghi ...

Lazio - non solo Tare e Peruzzi - rinnovo in arrivo anche per lo staff medico : La salute prima di tutto. Dopo i rinnovi del ds Tare, del segretario generale Calveri e del club manager Peruzzi, la Lazio in settimana incontrerà i propri medici per discutere il loro futuro. Il ...