Lazio | Peruzzi | “Girone di Europa League pessimo per noi”

(Di venerdì 31 agosto 2018) “Guardando gli altri gruppi penso che il nostro sia il peggior girone possibile”. Ai microfoni di Sky Sport 24, il club manager dellaAngelonon utilizza giri di parole per esprimere il suo parere sul raggruppamento dei biancocelesti in. Non è andata bene alla squadra di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela con Marsiglia, Eintracht e Apollon Limassol. “L’OM è una buona squadra con ottimi elementi; anche l’Eintracht è forte, siamo sicuramente in un girone tosto – ha commentato. “Il Marsiglia, se non sbaglio, deve scontare una giornata di squalifica del campo; so che hanno fatto ricorso, intanto speriamo di giocare la prima contro di loro. A parte gli scherzi dico che non sarà facile questo girone” – aggiunge l’ex estremo difensore di Juve e Inter. Lanon è partita bene, raccogliendo due ...