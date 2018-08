Lazio | morto Mario Facco | difensore della squadra campione d' Italia nel 1974

Morto Silvano Campeggi : realizzò i più bei cartelloni del cinema - da Casablanca a CoLazione da Tiffany : L'artista Silvano Campeggi detto 'Nano', pittore e autore delle cartellonistica per le case di produzione cinematografiche di Hollywood nell'epoca d'oro del cinema , 1945/1970, , è Morto oggi a Bagno ...

Nicola Panico : la riveLazione shock su come è morto il padre! : Nicola Panico ha mentito. Nella scorsa edizione di Temptation Island aveva rivelato che suo padre era morto in un incidente. Ora il calciatore svela un retroscena che fa accapponare la pelle. Una verità sconvolgente! Da non credere! Nicola Panico è diventato famoso al mondo dello showbiz per aver partecipato alla quarta edizione di Temptation Island insieme alla sua fidanzata Sara Affi Fella. Ed è proprio durante la sua permanenza al reality ...

Nicola Panico : la riveLazione shock su come è morto il padre! : Nicola Panico ha mentito. Nella scorsa edizione di Temptation Island aveva rivelato che suo padre era morto in un incidente. Ora il calciatore svela un retroscena che fa accapponare la pelle. Una verità sconvolgente! Da non credere! Nicola Panico è diventato famoso al mondo dello showbiz per aver partecipato alla quarta edizione di Temptation Island insieme alla sua fidanzata Sara Affi Fella. Ed è proprio durante la sua permanenza al reality ...

“Cosa ho fatto al corpo di Loris quando è morto”. Il padre Davide : riveLazioni choc e devastanti il giorno della conferma dei 30 anni di carcere alla moglie Veronica : Era il novembre del 2014, tutti ricorderanno le delicatissime fasi del ritrovamento del piccolo Lorys Stival ritrovato a qualche chilometro da casa, senza vita, strangolato e legato ai bordi di un torrente. Il papà di Lorys, Davide, era in viaggio per lavoro quel giorno, nessuno può immaginare il dolore nel ricevere una telefonata che gli preannunciava la morte di suo figlio. Nessuno che non ha perso un figlio, morto ammazzato, può. ...

“Cosa ho fatto al corpo di Loris quando è morto”. Le riveLazioni choc e devastanti del padre - proprio il giorno della sentenza di appello alla moglie Veronica : Era il novembre del 2014, tutti ricorderanno le delicatissime fasi del ritrovamento del piccolo Lorys Stival ritrovato a qualche chilometro da casa, senza vita, strangolato e legato ai bordi di un torrente. Il papà di Lorys, Davide, era in viaggio per lavoro quel giorno, nessuno può immaginare il dolore nel ricevere una telefonata che gli preannunciava la morte di suo figlio. Nessuno che non ha perso un figlio, morto ammazzato, può. ...