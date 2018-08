LAVORO E POLITICA Così la legge di Bilancio può evitare un' altra dose di chiusure

Di Maio : Salvini vada avanti ma rispettiamo il LAVORO dei pm. Cei : no politica su pelle dei poveri : Il giorno dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, arriva il commento dell’altro vicepremier del governo...

LAVORO E POLITICA/ Gli impegni a rischio del Governo Lega-M5s : Guardando agli impegni presi dal Governo in tema di LAVORO nel contratto siglato tra Lega e M5s e ai provvedimenti presi sarebbe tempo di un bilancio. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Lega-M5s, i tagli che smontano Quota 100 e Quota 41, di G. CazzolaDECRETO DIGNITÀ/ Il passo indietro di 50 anni nei contratti di LAVORO, di G. Canavesi

I NUMERI/ LAVORO - i dati Istat che allontanano la politica dalla realtà : Mentre il Decreto dignità è in discussione alla Camera, l'Istat ha diffuso i nuovi dati relativi al mercato del Lavoro, dove aumentano i contratti a termine. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il problema non è (solo) nei NUMERI, di G.L. BarberoLavoro E politica/ I buchi nella strategia di Lega e M5s, di G. Fava

LAVORO E POLITICA/ I buchi nella strategia di Lega e M5s : Tra gli interventi annunciati e quelli già posti in essere dal nuovo Governo in tema di LAVORO si riscontrano, a oggi, delle mancanze. GABRIELE FAVA spiega perché(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:06:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il problema non è (solo) nei numeri, di G.L. BarberoSPILLO/ Perché costruire un sondaggio per dare dei fannulloni ai dipendenti pubblici?, di L. Oliveri

LAVORO : Confservizi-sindacati - intesa su politica industriale e LAVORO : Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Sviluppo delle economie territoriali, politica industriale per i servizi pubblici, crescita dimensionale delle imprese in un contesto competitivo, accanto alla tutela e allo sviluppo occupazionale che accompagni la trasformazione nei servizi pubblici dell’energia, dell’ambiente, del servizio idrico e del trasporto locale. Costituzione di un Osservatorio sulle politiche industriali che ...

Posti di LAVORO a rischio al Conad Superstore - ora si muove la politica : I 45 Posti di lavoro a rischio al Conad Superstore di Vasto saranno al centro di un incontro che il sindaco Francesco Menna terrà nei prossimi giorni con i vertici aziendali. E' quanto si evidenzia in ...

Il monito di Mattarella alla politica : "No alle intromissioni nel LAVORO dei magistrati e nel Csm". E chiede di non discriminare le donne : Chi ha pubbliche funzioni "non tradisca l'interesse generale per quello di parte". Soprattutto non ci siano "intromissioni" nel lavoro dei magistrati, nel loro diritto associativo. In ultimo, non si discrimino le donne nel mondo della giustizia. Sergio Mattarella ha parlato oggi ai magistrati (o meglio, ai magistrati ordinari in tirocinio) ma il richiamo del presidente della Repubblica è indirizzato con forza al mondo della politica per ...

LAVORO E POLITICA/ Le lacune e gli errori del "programma Di Maio" : Luigi Di Maio ha presentato le linee guida con cui conta di ispirare le politiche nei prossimi anni. Molte parole d ordine, pochi contenuti e molti rischi, dice MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:06:00 GMT)GOVERNO vs BOERI/ L'assist di Tria per la "toppata" di Di Maio, di G. CazzolaIL CASO/ Dubbi sui lavoratori, quando è legittimo l'uso di un investigatore privato, di F. Sibani

LAVORO : Boeri - sciocchezza colossale accusarmi di fare politica : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dimissioni? E perché mai? Il mio incarico scade nel febbraio 2019. Fino ad allora io non mi muovo di qui. Ho un mandato e lo porto a termine…”. Ad affermarlo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in un colloquio pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. “Io non devo decidere niente. Se mi vogliono cacciare prima, lo facciano. Se no, se ne riparla con l’ano nuovo. Certo, ...

La voce della Politica Cifarelli al Convegno Lab il LAVORO che cambia : Allo stesso tempo dobbiamo ridurre le barriere culturali e occupazionali con la piena partecipazione delle differenti culture, delle donne, dei diversamente abili, dei disagiati all'economia locale ...

La voce della Politica Caporalato - Giordano - Ugl - : 'Ogni LAVORO deve essere dignitoso' : La lotta all'illegalità, problema sul quale siamo intervenuti ripetutamente, si fa con i fatti e non con la solita e fallimentare Politica dell'attuale governo lucano che ha avuto a pensare di ben ...

Calenda : “Salvini simbolo del popolo? Io LAVORO da quando ho 18 anni - lui ha fatto solo politica. Chi è davvero élite?” : “Io vengo considerato l’élite e Salvini il popolo. Io lavoro da quando ho 18 anni, Salvini ha fatto solo il consigliere comunale e l’europarlamentare. Certo, anche fare politica è un lavoro, ma se ci vai. Se tu non vai all’Europarlamento e ti prendi 20mila euro al mese, un problema ce l’hai. Chi è élite? Io o Salvini?”. E’ una delle stoccate dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ...