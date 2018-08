Lavoro | crescono contratti stabili | +140 mila nei 6 mesi

Lavoro : Disoccupazione scende al 10 - 4%. Ma crescono gli inattivi : Torna a scende re la Disoccupazione . A luglio il tasso scende al 10,4%, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, tornando ai livelli di marzo 2012. Lo comunica l'Istat, i cui dati evidenziano anche il calo della Disoccupazione giovanile, scesa al 30,8% (-1,0 punti), ovvero al minimo da ottobre 2011. Alle buone notizie sul fronte Disoccupazione fa però da contraltare il boom degli inattivi : a luglio il numero delle persone in ...

Perché crescono le opportunità di Lavoro nel finance : Secondo l'analisi di Hunters Group, in aumento la domanda di esperti in contabilità analitica e controllo di gestione, responsabili amministrativi e risk manager

Lavoro - crescono le assunzioni nei primi sei mesi dell'anno : Nel settore privato le assunzioni nei primi sei mesi dell'anno superano i 3,8 milioni , in aumento del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. E' quanto rileva l'Osservatorio sul precariato dell'...

Salvini : 'Fatto un gran Lavoro sul vino aretino in 15 anni. Qualità ed export crescono' : ... " Luigi Moio, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia; " Attilio Scienza, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti ...