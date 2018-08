Lavare la frutta prima di mangiarla è davvero utile?

dilei

: Come lavare la frutta con bicarbonato do sodio e senza | DonnaD - micaelacat : Come lavare la frutta con bicarbonato do sodio e senza | DonnaD - pasdequoi75 : RT @katak1979: tra le forme d'amore più alte c'è anche lavare e sbucciare la frutta per te. - 10_everest : RT @katak1979: tra le forme d'amore più alte c'è anche lavare e sbucciare la frutta per te. -

(Di venerdì 31 agosto 2018)di mangiare lao la verdura è buona norma sciacquarla sotto l’acqua corrente. Ma è? Si tratta di un tema particolarmente dibattuto. Mentre alcuni trovano fondamentareladi portarla a tavola, per altri sarebbe in. Una risposta arriva dal CDC di Washington, il Centro per il Controllo delle Malattie, secondo cui quella tramandata da nonne e mamme sarebbe una buona abitudine da rispettare sempre. I cibidi arrivare sulla nostra tavola infatti possono subire diversi tipi di contaminazioni, poiché vengono trattati e manipolati in vario modo. Durante la coltivazione le piante sono sottoposte a molti trattamenti, mentre nel corso della raccolta gli ortaggi possono raccogliere diverse impurità del terreno. Non solo:di giungere a noi subiscono ulteriori passaggi che ne mettono a rischio la sicurezza. Il risultato? La...