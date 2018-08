Animali - Lav : più cani nei canili e diminuiscono le adozioni : Aumenta nel 2017 il numero dei cani ospiti nei canili rifugio: sono 114.866 (+9,26% rispetto al 2016), mentre per il secondo anno consecutivo si registra un preoccupante calo delle adozioni in tutto il Paese (-3.704 cani). Il Mezzogiorno resta zona critica per numero e gestione di cani e gatti sul territorio: se nel Centro-Nord Italia (ad eccezione del Lazio) il randagismo canino è infatti contenuto, al Sud e nelle Isole il numero dei cani ...

Nba più vicina al modello europeo : i club potranno Lavorare con i migliori liceali : Gran parte dei prospetti resta al college soltanto un anno, e di fatto il transito per il mondo universitario diventa semplicemente un breve intermezzo - spesso senza risultati a livello accademico - ...

Il generale de Vita lascia Roma : 'Carabinieri sempre più presenti. Bisogna Lavorare ancora nelle periferie' : Torino, Napoli, Roma e, adesso, la regione Lombardia. Il generale Antonio de Vita lascia, dopo due anni, il Comando provinciale dei carabinieri della Capitale: qui era arrivato dopo le esperienze ...

Ilva - il dibattito è più vivo che mai. Martina : Lavoratori meritano riposte : Teleborsa, - Continua la querelle sull'Ilva , con gli animi che rimangono sempre più accesi. Mentre il vicepremier Di Maio non ha escluso l'annullamento della gara per l'assegnazione dell'acciaieria ...

Ilva - il dibattito è più vivo che mai. Martina : "Lavoratori meritano riposte" : Continua la querelle sull'Ilva , con gli animi che rimangono sempre più accesi. Mentre il vicepremier Di Maio non ha escluso l'annullamento della gara per l'assegnazione dell'acciaieria di Taranto ad ...

EasyJet sempre più rosa : nuove offerte di Lavoro per piloti donna : Insomma, un mondo declinato al maschile, che EasyJet vuole però iniziare a cambiare. Già nel 2015 EasyJet aveva lanciato il progetto Amy Johnson Initiative : l'esito della campagna era stato un ...

Giulia De Lellis : “Andrea Damante? Non c’è più amore!”/ Mare e famiglia prima dei nuovi impegni di Lavoro : Giulia De Lellis ha ufficialmente interrotto la sua storia d’amore con Andrea Damante. L’ex coppia nata durante il trono classico di Uomini e Donne, ha chiuso le porte...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:34:00 GMT)

Usa e Messico al Lavoro su revisione del Nafta : accordo sempre più vicino : Un accordo commerciale con il Messico potrebbe essere «imminente». E non un accordo qualsiasi ma un «grande accordo». Donald Trump, che ha fatto delle dure politiche di America First la dottrina della ...

Pandora offerte di Lavoro 2018 : nuove assunzioni negli store dei gioielli più ricercati dalle donne italiane : Oggi è presente, con i propri prodotti, in oltre 100 Paesi del mondo. La società è quotata NASDAQ e conta cicra 7.700 punti vendita. Attualmente Pandora impiega più di 13mila collaboratori. Durante l'...

Almeno 1 - 5 milioni di italiani Lavorano in nero : così lo Stato arriva a perdere più di 20 miliardi : E' l'analisi fatta sui dati degll'ispettorato del Lavoro. Leggera flessione rispetto agli ultimi due anni. La Cgia segnala invece un boom per le denunce contro le estorsioni: "C'è più fiducia nelle forze dell'ordine"

Il Lavoro che c’è : ecco i professionisti più richiesti e che non si trovano più : Elettricisti, idraulici, cablatori ma anche manutentori e periti elettronici ed elettrotecnici sono oggi in Italia tra i...

lo shopping center più grande d'Europa Al via i Lavori - impiego per 17 mila persone : Westfield milano è una joint venture tra il colosso australiano Westfield Corp e la Stilo Immobiliare Finanziaria , che opera attraverso Arcus Real Estate, dell'imprenditore bergamasco Antonio ...

Più di 100 migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall’encLave spagnola di Ceuta : Circa 115 migranti provenienti dall’Africa hanno forzato una recinzione coperta da filo spinato che separa il Marocco dall’enclave spagnola di Ceuta, hanno aggredito e ferito sette poliziotti e sono entrati in territorio europeo; anche alcuni migranti sono rimasti feriti negli The post Più di 100 migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall’enclave spagnola di Ceuta appeared first on Il Post.

Milano. Lavori per rendere parchi e aree verdi più belli e fruibili : Ad agosto non si ferma l’attività di Miami scarl nell’ambito del servizio Global Service per rendere parchi, aree sportive e