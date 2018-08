' L' amore è una sostanza stupefacente' | applausi ai Giardini della Filarmonica per Paola

La Svizzera e le multinazionali : una storia d'amore : L'industria farmaceutica costituisce il 40% dell'economia di Basilea e il 20% di quella dell'area del Lago Lemano. Uno studio di BAK Economics Link esterno ha calcolato che per ogni franco di valore ...

Ci sarà una nuova stagione di Sacrificio d’amore? Francesco Arca risponde ai fan : Da una settimana i fan di Sacrificio d'Amore si chiedono se ci sarà un seguito o meno e, alla fine, la risposta è arrivata direttamente dalla pagina Facebook di Francesco Arca. L'attore che ha prestato il volto al protagonista, il dolce Brando, ha confermato che il finale di Sacrificio d'Amore è rimasto aperto proprio perché in programma c'era un'altra stagione ma i piani sono cambiati. Sicuramente non è difficile capire perché Mediaset abbia ...

Anticipazioni Una Vita : Rosina viene arrestata dopo aver schiaffeggiato la rivale in amore : Le Anticipazioni della puntate di Una Vita - in programma ad autunno su Canale 5 - si soffermano su Rosina e Liberto Seler, una delle coppie più amate della soap opera spagnola. Il nipote di Donna Susana bacera' sulla bocca Flora, la nuova proprietaria della Deliciosa. Un tradimento che fara' infuriare Rosina che decidera' di vendicarsi della sua rivale. Liberto tradisce Rosina Problemi coniugali per Liberto e Rosina nelle puntate spagnole di ...

Oroscopo del giorno 28 agosto - Luna d'amore in Ariete : cinque segni fortunati : L'Oroscopo di martedì 28 agosto annuncia una transito astrale favorevole ai sentimenti e all'amore in generale: l'arrivo della Luna in Ariete. Infatti proprio il secondo giorno della settimana la sensuale "musa dei poeti" arriverà a portare fortuna e soddisfazioni in campo sentimentale a cinque segni. Di questi, ben quattro rientrano tra i sei sotto analisi in questa sede: curiosi si sapere quali saranno i simboli considerati super-fortunati in ...

Vincent Cassel e il suo matrimonio segreto : un amore travolgente con Tina Kunakey : Bidart, in Francia, ha ospitato il matrimonio segreto e a sorpresa dell'attore Vincent Cassel, ex marito della bellissima Monica Bellucci, che ha detto "sì" alla sua nuova compagna di vita, la giovanissima Tina Kunakey, per la quale ha avuto un colpo di fulmine. I due sposi, entrambi vestiti di bianco, hanno scelto di promettersi amore eterno, nonostante la differenza d'età di 30 anni. Una scelta dettata dall'amore. Un amore che, come racconta ...

Emma Marrone si è fidanzata? Una nota rivista parla del presunto amore segreto : Emma Marrone si è fidanzata: ecco l’indiscrezione sull’amore segreto della cantante La cantante salentina Emma Marrone è fidanzata in segreto? Stando a quanto riportato da ‘Oggi’, il noto periodico di gossip diretto da Brindani, sembra proprio di sì. L’ex allieva di ‘Amici’, infatti, sembrerebbe non essere più single, anche se starebbe facendo il possibile per mantenere la relazione privata. Ma alcuni molto vicini a Emma hanno fatto però ...

Mestre - ritrovata Gioia Mini : la 16enne scomparsa era a Genova per una fuga d’amore : È stata ritrovata e sta bene Gioia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. I carabinieri l'hanno rintracciata in un albergo di Genova dove si trovava con il fidanzato 22enne. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa".Continua a leggere

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : l’amore è una salita (in bici) : «Certe volte amo starti accanto, nel silenzio, nella penombra….ed è proprio lì che ti vedo meglio, luce mia»: giorni fa, questa era stata la bella dichiarazione d’amore con cui veniva accompagnato un dolcissimo scatto di loro in bianco e nero. Adesso, invece, per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tempo di sole, sorrisi e colori. Rigorosamente ad alta quota. Insieme alle piccole Sole e Celeste (ma anche ai due irresistibili ...

Anticipazioni Sacrificio d'amore - nona e ultima puntata : Brando condannato dal tribunale : Giunge al termine la fiction Sacrificio d'amore con protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta. La serie tv proposta da Canale 5 in primavera e successivamente in piena estate non ha raggiunto il successo sperato. Gli ascolti sono stati decisamente molto tiepidi, tanto che a Mediaset hanno scelto di raddoppiare il numero di appuntamenti durante il prime time estivo per portare a termine la serie prima di settembre, quando debutteranno le ...

Flavio Briatore / Nuovo amore dopo Elisabetta Gregoraci? "Una donna misteriosa l'ha conquistato" : Flavio Briatore ha ritrovato l'amore dopo la rottura con Elisabetta Gregoraci? Il settimanale Chi lancia il gossip nel Nuovo numero: "Flirt con una donna misteriosa"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:19:00 GMT)

Vincent Cassel sposa Tina Kunakey e racconta il loro amore travolgente : Se mai avesse bisogno di me, la raggiungerei dall'altra parte del mondo. Con lei non c'è nessuna guerra ".

Di Maio ha un nuovo amore : vacanze a Capri con una mora misteriosa : Luigi Di Maio potrebbe avere un nuovo amore. Archiviata la relazione con Giovanna Melodia, il leader del Movimento Cinque Stelle è tornato a sorridere accanto ad una mora misteriosa. Sguardi complici e risate: le immagini pubblicate dal settimanale Oggi raccontano le vacanze di Luigi Di Maio a Capri insieme ad una donna. Nelle foto il Ministro del Lavoro appare rilassato e a suo agio, mentre, durante una gita in barca, scherza con la sua ...

Argentina - poliziotta in servizio allatta il figlio di una detenuta : “Il gesto d’amore di Celeste” : Una poliziotta Argentina, Celeste Ayala, in servizio all’ospedale pediatrico Sor Marìa Ludovica di La Plata, ha deciso di allattare il figlio di 6 mesi di una detenuta, visibilmente malnutrito, che non smetteva di piangere. Un suo collega ha immortalato quel momento in una foto, che ha fatto il giro del mondo, facendo guadagnare all'agente anche una promozione: "Un grande gesto d'amore".Continua a leggere

Vincent Cassel racconta la storia d’amore con Tina Kunakey e rivela : “Voglio avere altri figli”. Con Monica Bellucci? “Nessuna guerra - le voglio bene” : “Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò solteiro, single. È stato divertente ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato. Intelligente, indipendente, una con due palle così“. Inizia così il racconto di Vincent Cassel a ...